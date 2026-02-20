Co wydarzy się w nowych odcinkach serialu „Rodzinka.pl”?

Nowy sezon „Rodzinka.pl” przyniesie kolejną porcję domowych perypetii, małżeńskich spięć i sytuacji, które wymykają się spod kontroli. Natalia i Ludwik znów będą musieli zmierzyć się z codziennością, która - jak zawsze - okazuje się bardziej skomplikowana, niż planowali. W ich związku pojawią się poważne napięcia. Pochopne deklaracje mogą doprowadzić do kryzysu, który wstrząśnie rodziną. Jednak jak to u Boskich bywa - od wielkiej awantury do wzruszającego pojednania droga jest wyjątkowo krótka. Nie mniej emocji przyniosą relacje między braćmi. Sprawy z przeszłości mogą powrócić i nieco namieszać w ustalonym porządku. Braterskie sojusze i konflikty znów odegrają ważną rolę, pokazując, że nawet w najbardziej zgranej rodzinie nie wszystko jest tak oczywiste, jak się wydaje.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Kto wystąpi w nowym sezonie „Rodzinka.pl”?

W głównych rolach ponownie zobaczymy Małgorzatę Kożuchowską i Tomasza Karolaka jako Natalię i Ludwika Boskich. Ich ekranowa chemia od lat przyciąga widzów i jest jednym z filarów sukcesu serialu. Na ekran wrócą także ich serialowi synowie: Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski oraz Mateusz Pawłowski. Każdy z nich wniesie do nowych odcinków własne problemy, pomysły i - oczywiście - kolejne powody do rodzinnych sporów. W obsadzie pojawią się również Olga Kalicka, Julia Wieniawa, Helena Englert oraz Emma Pokromska. Powrót znanych twarzy i kontynuacja wątków z poprzednich sezonów to ukłon w stronę fanów, którzy przez lata śledzili losy Boskich.

Kiedy premiera „Rodzinka.pl” i gdzie oglądać nowe odcinki?

Premiera nowych odcinków „Rodzinka.pl” odbędzie się 28 lutego. Serial emitowany będzie w soboty o godz. 20:00. Powrót do weekendowego pasma to próba przyciągnięcia zarówno stałych widzów, jak i tych, którzy z sentymentem wspominają poprzednie sezony. Nowy sezon zapowiada się jako jedna z mocniejszych pozycji w ramówce. „Rodzinka.pl” od lat udowadnia, że potrafi łączyć lekki humor z tematami bliskimi każdej rodzinie - od drobnych sprzeczek po poważne kryzysy.

Boscy wracają w pełnym składzie, z nową energią i jeszcze większą dawką emocji. Czy tym razem ich małżeństwo przejdzie prawdziwą próbę? Odpowiedź poznamy już w sobotę.