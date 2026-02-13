"Pani Garcia i jej córki", odc. 68, 69, 70, 71, 72 - streszczenie. Co wydarzy się od 16 do 20 lutego 2026?

"Pani Garcia i jej córki" to meksykańska telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. O czym opowiada? Ofelia García marzy o bogactwie i widzi w córkach szansę na lepsze życie. Mar jest piękna, lecz bez sukcesów, ma zostać gwiazdą. Valeria, skromna i odpowiedzialna, pracuje na utrzymanie rodziny i nie zgadza się z matką. W tym samym czasie rodzina Portilla, potentaci tekstylni, po śmierci matriarchini przechodzi kryzys. Gdy Ofelia zatrudnia się w ich domu, próbuje wypromować Mar jako twarz nowej kolekcji. Los jednak zbliża Valerię do braci Portilla – Artura i Nicolasa – a uczucia, rywalizacja i tajemnice odmieniają życie obu rodzin... Jak potoczą się losy bohaterów w kolejnych odcinkach? Przekonaj się niżej!

"Pani Garcia i jej córki", odc. 68 - streszczenie. Poniedziałek, 16.02.2026

Paula odkrywa, że policja wciąż bada to, co się wydarzyło, i będzie próbowała usunąć dowody, które ją obciążają. Tymczasem Camila dowiaduje się, że jej ciąża jest wysokiego ryzyka.

"Pani Garcia i jej córki", odc. 69 - streszczenie. Wtorek, 17.02.2026

Nicolás pomoże Mar prowadzić jej proces na wolności, poza więzieniem. Czy to sprawi, że Nicolás zdobędzie serce Valerii? Ponadto policja ma nakaz przeszukania każdego zakamarka domu Portillów.

"Pani Garcia i jej córki", odc. 70 - streszczenie. Środa, 18.02.2026

Luis Portilla budzi się, a Mar przychodzi go odwiedzić, ponieważ Nicolás zdołał zdobyć wystarczające dowody, by Mar mogła odpowiadać z wolnej stopy. Jak zareagują bracia Portilla? A Leonardo uświadamia sobie, że Paula bardzo go skrzywdziła.

"Pani Garcia i jej córki", odc. 71 - streszczenie. Czwartek, 19.02.2026

Luis Portilla zostaje wypisany ze szpitala i będzie próbował przekonać Mar do powrotu do domu. Dowiaduje się, czy zgodzi się ona po wszystkim, co przeszła z winy Pauli. Tymczasem kłótnia między Arturo i Valerią posunie się za daleko.

"Pani Garcia i jej córki", odc. 72 - streszczenie. Piątek, 20.02.2026

Camila ma wypadek po kłótni z Mar — czy to będzie powód, by Luis wyrzucił Mar z domu? Z kolei Arturo zastawia pułapkę na Nicolása, by zmusić go do wykonania testu DNA.

