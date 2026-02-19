Wielkie emocje w 5. edycji "Farmy". Andrzej musi podjąć drastyczną decyzję

Co wydarzy się w 4. odcinku?

Piąty sezon "Farmy" rozkręca się na dobre, a w czwartym epizodzie atmosfera w gospodarstwie stanie się gęsta od konfliktów. Andrzej, dzięki ostatniemu zwycięstwu, otrzymał przywilej władzy, który wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Jego zadaniem jest wytypowanie osoby do starcia w trybie nagłej śmierci. To jednak nie koniec napięć, ponieważ swoje typy muszą przedstawić także poszczególne grupy uczestników. Ta sytuacja może błyskawicznie wywrócić dotychczasowe sojusze do góry nogami.

W centrum wydarzeń znajduje się 31-letni góral z Żywca, który na co dzień układa sobie życie w norweskim Oslo. Mężczyzna pracujący jako kelner i próbujący sił w modelingu, dał się już poznać jako postać pełna sprzeczności. Z jednej strony bywa duszą towarzystwa, z drugiej potrafi zamknąć się w sobie i stać się nieprzewidywalny. Dzięki dorastaniu na wsi ciężka praca fizyczna nie jest mu obca, a rywalizacja napędza go do działania.

Pojedynek o wszystko

Zasady są bezlitosne: porażka w nadchodzącym starciu oznacza natychmiastowy powrót do domu i koniec marzeń o 200 tysiącach złotych. Widzowie z niecierpliwością czekają na ruch Andrzeja. Nie wiadomo, czy postawi na honorową walkę z silnym rywalem, czy chłodno wyeliminuje najsłabsze ogniwo, by wzmocnić własną pozycję. Decyzja ta może stać się zarzewiem otwartego konfliktu między mieszkańcami farmy. Przegrany w pojedynku nagłej śmierci definitywnie odpada z dalszej rozgrywki.

Gdzie oglądać zmagania farmerów?

Fani produkcji mogą śledzić losy uczestników przez większość tygodnia. Premierowe odcinki emitowane są na antenie Polsatu od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30. W piątki pora emisji ulega zmianie na godzinę 19:55.