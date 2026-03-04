Wichrowe wzgórze odc. 371

Spis treści
W poprzednim odcinku (370) W szpitalu Zeynep spotkała Sinem, matkę ciężko chorej Busry, a Halil, mimo własnych problemów finansowych, zdecydował się opłacić operację dziewczynki, nie wiedząc, że jest córką zdradzieckiego Koraya. Sinem odrzuciła pieniądze Koraya i poinformowała Halila, co pozwoliło policji aresztować sprawcę i odzyskać majątek. Selma zyskała 5 milionów lir za swoją kolekcję biżuterii, ratując rodzinę, a Zeynep doszła do zdrowia. Halil przygotował list do dziecka i bilety do Francji dla Zeynep, której perfumy zdobyły międzynarodowy sukces. W końcu nadszedł długo wyczekiwany moment poznania płci dziecka.
„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 371
Zeynep wzrusza się, czytając list Halila do ich nienarodzonego dziecka. Tulay i Gulhan próbują odgadnąć jego płeć. Spotkanie małżonków wypełnia ciepło i wzajemne zrozumienie. Merve przerywa rozmowę Cemila z Halilem, by ukryć prawdę, lecz w końcu wyznaje miłość chłopakowi.
Trzy miesiące później... Songul przebywa w zamkniętym ośrodku, a jej obsesja i szaleństwo wciąż dają o sobie znać. Zeynep wraca z Francji spełniona jako perfumiarka, Selma otrzymuje zapłatę za projekty biżuterii, a Kumru ogłasza zaręczyny z Umutem. Eren kupuje dom na kredyt, a Gulhan i Tekin decydują się ponownie spróbować leczenia, by spełnić marzenie o własnym dziecku. Halil informuje Tulay o uczuciach Merve i Cemila, a teściowa zgadza się na ślub pod warunkiem kontynuacji nauki przez Merve. Rodzina świętuje szczęście młodych, a nowy etap życia zaczyna się pełen miłości i nadziei, choć cień Songul wciąż wisi nad nimi.
"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 371. odcinek zostanie wyemitowany w środę 4 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.
W serialu występują:
- Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
- Enes Özdemir (jako Yusuf)
- İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
- Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
- Dilek Aba (jako Songül)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
- İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Ezgi Dalgıç (jako Asu)
- Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
- Furkan Bozkurt (jako Tekin)
- Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
- Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
- Gülşah Susam (jako Şehnaz)
- Arda Şanlı (jako Hakan)
- Ecem Yüceşakar (jako Feriha)