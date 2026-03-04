"Marshals: historia z Yellowstone": ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Marshals: historia z Yellowstone" - o czym opowiada serial?

W roli głó wnej Luke Grimes, który powraca jako Kayce Dutton. Po opuszczeniu rancza Yellowstone Kayce Dutton (Luke Grimes) dołącza do elitarnej jednostki amerykańskiej armii U.S. Marshals, gdzie łączy umiejętności kowboja i żołnierza Navy SEAL, aby wymierzać sprawiedliwość w Montanie. Wraz ze współpracownikami stara się jednocześnie pogodzić życie rodzinne i obowiązki służbowe oraz udźwignąć ogromny psychiczny ciężar bycia ostatnią linią obrony w walce z przemocą w regionie.

"Młody Sherlock" zmienia ikony popkultury - czy na lepsze? Rozmawiamy z głównymi gwiazdami serialu Guya Ritchiego | WYWIADY ESKA

"Marshals: historia z Yellowstone" - obsada

W obsadzie serialu znaleźli się też m.in. Logan Marshall - Green (jako Pete Calvin), Arielle Kebbel (jako Belle Skinner), Ash Santos (jako Andrea Cruz), a także Tatanka Means (Miles Kittle). Do uniwersum powrócą również Brecken Merrill jako Tate, syn Kayce ’a, Gil Birmingham jako Thomas Rainwater, a także Mo Brings Plenty jako Mo z rezerwatu Broken Rock.

PRZECZYTAJ TEŻ: To będziemy oglądać w marcu. Wśród premier nowy serial twórców "Stranger Things"

"Marshals: historia z Yellowstone" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Serial "Marshals: historia z Yellowstone" ukazuje się w poniedziałki i liczy łącznie trzynaście odcinków. Pierwszy zadebiutował w serwisie SkyShowtime w dniu 2 marca, a ostatni obejrzymy pod koniec maja. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Marshals: historia z Yellowstone", 1 odcinek – premiera 2 marca,

"Marshals: historia z Yellowstone", 2 odcinek – premiera 9 marca,

"Marshals: historia z Yellowstone", 3 odcinek – premiera 16 marca,

"Marshals: historia z Yellowstone", 4 odcinek – premiera 23 marca,

"Marshals: historia z Yellowstone", 5 odcinek – premiera 30 marca,

"Marshals: historia z Yellowstone", 6 odcinek – premiera 6 kwietnia,

"Marshals: historia z Yellowstone", 7 odcinek – premiera 13 kwietnia,

"Marshals: historia z Yellowstone", 8 odcinek – premiera 20 kwietnia,

"Marshals: historia z Yellowstone", 9 odcinek – premiera 27 kwietnia,

"Marshals: historia z Yellowstone", 10 odcinek – premiera 4 maja,

"Marshals: historia z Yellowstone", 11 odcinek – premiera 11 maja,

"Marshals: historia z Yellowstone", 12 odcinek – premiera 18 maja,

"Marshals: historia z Yellowstone", 13 odcinek – premiera 25 maja.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Młody Sherlock" wkurzy fanów kultowego detektywa? Poważnie naruszyli kanon. "To wzbogaca całą tę opowieść"