"Na Wspólnej" odc. 4175 - STRESZCZENIE szczegółowe (9 marca)

Kalina mistrzowsko odgrywa... poronienie! Tadeusz i jego ojciec są wściekli na Darka – jak mógł zepchnąć Kalinę ze schodów?! Chcą zabrać dziewczynę do szpitala. Ta odmawia – twierdzi, że nic jej nie jest. Rano Kalina budzi się w kałuży krwi, którą... wcześniej wylała z fiolki! Odgrywa przerażenie, że może stracić dziecko. Gdy Tadek przywozi ją do szpitala, Kalina każe mu wracać po jej dokumenty. Wkrótce dzwoni do męża z płaczem – poroniła… Eliza skończy romans z Bartkiem, zanim go zacznie?! Eliza – po tym, jak całowała się z trenerem syna – zabiera Juniora z hotelu i wraca w nocy do Warszawy. Okłamuje wszystkich, że pilnie wezwano ją do pracy. Jarkowi nie jest w stanie spojrzeć w oczy... Agata radzi jej ukryć wszystko przed mężem i natychmiast "zerwać" z Bartkiem! Emocjonującą rozmowę Wichrowskiego z Elizą słyszy Sylwia... Prof. Agier marzy o innym partnerze dla swojej córki?! Profesor Agier nic nie pamięta z imprezy, na której obraziła wszystkich – przeprasza bliskich... Tymczasem na oddział Kamila trafia mężczyzna, który zna Łucję – kiedyś był jej chłopakiem. Krystyna rozpływa się nad Antkiem – był jedynym, który zasługiwał na jej córkę! Co na to Kamil?!

"Na Wspólnej" odc. 4176 - STRESZCZENIE szczegółowe (10 marca)

Plan Kaliny działa – Darek wyrzucony z rodziny! Kalina jest w rozpaczy po "poronieniu". Prowokacyjnie szuka winy w sobie – Tadek i Andrzej przekonują ją, że to wszystko przez Darka! Tadeusz chce rozszarpać brata a Zakościelny jest tak wściekły na Żbika, że wyrzuca go z pracy i z... rodziny! W niewinność Darka wierzy tylko Justyna... Eliza wkurzona – Bartek chce być blisko niej! U Bergów dziś świętowanie sukcesu Juniora – chłopak zaprasza trenera na rodzinne spotkanie. Bartek się zgadza, tym bardziej że Sylwia – po tym, jak usłyszała jego rozmowę z Elizą – zrywa z nim! Kiedy trener pojawia się u Bergów, Eliza jest wkurzona. Zwłaszcza, że Bartek szuka okazji, by być bardzo blisko niej... Kamil i Łucja przerażeni – Krystyna nie poznaje Hoffera! Kamil przygotowuje się do operacji Antka – miłości Łucji z nastoletnich czasów. Siostra pacjenta bardzo martwi się o brata – podobne emocje przeżywa... profesor Agier! Kamil panuje nad sytuacją i operacja kończy się sukcesem. Kiedy Hoffer wraca z Łucją z dyżuru, Krystyna z czułością zwraca się do niego imieniem… Antek!

"Na Wspólnej" odc. 4177 - STRESZCZENIE szczegółowe (11 marca)

Brygida oddała serce… kłamcy?! Brygida regularnie odwiedza w szpitalu Remka, który czuje się coraz lepiej dzięki ich... miłości! Jednak matce Kluska dziewczyna się nie podoba. Nagle Kluskowa zmienia nastawienie do Brygidy – mąż przekonuje ją, że dziewczynę można wykorzystać do ich celów! Tymczasem Remek przyznaje się Brygidzie, że… cały czas ją okłamywał! Wściekły Darek rusza do kontrataku – pozwie Kalinę o zniesławienie! Żbik wyżywa się w klubie boksując do upadłego w worek treningowy. Rozjuszony powala osiłka, który mu przeszkadza. Czerski ratuje Darkowi skórę – przy okazji dowiaduje się o przekrętach Kaliny. Żbik przychodzi do domu ojca z pozwem o zniesławienie dla Kaliny. Zamierza udowodnić, że wszystko ukartowała! Czy to przekona jego rodzinę?! Bliscy Edwarda pomogą mu odzyskać Boską?! Mikołaj przyjeżdża do rodziców, żeby zainstalować kamerki na budynku, po tym jak ktoś groził Romanowi. Przy okazji Leśniewski dowiaduje się, że Edek rozstał się z Boską. Zaskoczony Mikołaj bezskutecznie próbuje dowiedzieć się od ojca, o co poszło... Jakiś czas później, widząc smutek Edwarda, rodzina dochodzi do wniosku, że trzeba pogodzić zakochanych!

"Na Wspólnej" odc. 4178 - STRESZCZENIE szczegółowe (12 marca)

Darek ostatecznie zniszczony – przez Kalinę i… Kasię?! Kalina daje Łukaszowi klucze do kancelarii i zdradza kod do sejfu, w którym jest więcej pieniędzy niż od niej żąda. Jest pewna, że podejrzenie padnie na Darka, który został zwolniony... Tymczasem Tadek mówi Darii o tym, że Kalina poroniła przez Żbika. Dziedzicówna od razu powiadamia Kasię. Ta natychmiast idzie rozmówić się z mężem – czy ostatecznie go pognębi?! Kamil mści się na dawnym ukochanym Łucji?! Dawny chłopak Łucji ma powikłania po operacji. Siostra pacjenta podejrzewa, że Hoffer… zemścił się z zazdrości! Łucja przekonuje Magdę, że to niemożliwe... Wieczorem Kamil słyszy jak profesor Agier ordynarnie złości się na jego córeczkę. Łucja martwi się, że powodem znowu jest alkohol... Damian w wirze działań i emocji! Monika namawia męża na spacer charytatywny organizowany przez dziewczynę Kajtka i jej matkę. Ale Damian nie ma czasu – musi natychmiast skonfrontować się medialnie z senatorem Krupskim, który zarzuca mu kłamstwa i gnębienie. Matka Fiony jest niepocieszona, że Cieślik nie dotarł – liczyła na zwiększenie popularności akcji i zasięgów jej córki-influencerki… Co powoduje, że Damian jednak musi przyjechać?!

