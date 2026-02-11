„Wichrowe Wzgórze” - o czym jest serial?

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

„Wichrowe Wzgórze” - kiedy i gdzie oglądać serial?

Serial zyskał dużą popularność i należy do najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o 14:00 na TVP1, a wszystkie odcinki dostępne są także w serwisie TVP VOD.

Wichrowe wzgórze - streszczenie odc. 355 - poniedziałek, 9 lutego

Zeynep, wierna danej obietnicy, prosi męża, by pozwolił jej nadal opiekować się Songul. Liczy, że dobro i cierpliwość zbliżą je do siebie. Halil organizuje wizytę specjalistki, która bada ciotkę. Dzięki podstępowi Gozde udaje się ukryć czucie w nogach. Kumru wraca do domu Selmy.

Wichrowe wzgórze - streszczenie odc. 356 - wtorek, 10 lutego

Songul udaje niepełnosprawność i wykorzystuje krem, by oszukać lekarza oraz domowników, a Zeynep odkrywa, że kobieta może chodzić i konfrontuje ją przy Halilu. Ale nie ma dowodów, a Songul udaje urażoną. Halil każe Arzu zająć się ciotką. Eren odrzuca propozycję Szukran wyjazdu do Australii i wraz z Selmą decyduje, że ich dziecko urodzi się i wychowa w Turcji. Halil daje Tekinowi ostatnią szansę i mianuje go nowym szefem fabryki, co wzbudza obawy Selmy o przyszłość Erena. Zeynep czeka na okazję, bo chce wszystkim pokazać, że Songul symuluje chorobę.

Wichrowe wzgórze - streszczenie odc. 357 - środa, 11 lutego

Zeynep, zazdrosna o to, że Halil pracuje z Gozde, przychodzi do gabinetu pod pretekstem szukania swetra, a Halil ją prowokuje, bo podoba mu się jej zazdrość. Zeynep celowo zostaje w domu, udając problem z sukienką, żeby obserwować Songul. Chce nagrać ciotkę i pokazać mężowi, że ona sama porusza się po domu. Songul doprowadza do pożaru, żeby ukryć swoje oszustwo. Selma ogłasza matce i teściowej, że Eren dostał atrakcyjną ofertę pracy w Australii, czym wywołuje spór o ewentualny wyjazd.

Wichrowe wzgórze - streszczenie odc. 358 - czwartek, 12 lutego

Songul po pożarze trafia do szpitala, a Zeynep przy wszystkich oskarża ją o kłamstwo i symulowanie, twierdząc, że widziała, jak chodzi. Halil po kryjomu mówi, że jej wierzy i liczy, że wyniki badań ciotki pokażą prawdę. Halil i Zeynep próbują wrócić do normalności, pieką razem ciasto z pierwszej mąki z fabryki, a Halil obiecuje Zeynep ochronę i doprowadzenie sprawy do końca. Podczas rodzinnego śniadania Halil ucina temat konfliktu, a potem potwierdza wizytę w szpitalu i postanawia zasięgnąć drugiej opinii u innej lekarki, żeby raz na zawsze ustalić, czy Songul chodzi.

Wichrowe wzgórze - streszczenie odc. 359 - piątek, 13 lutego

Songul i Gozde próbują sfałszować wyniki badań. Lekarka potwierdza brak poprawy stanu Songul, co podważa słowa Zeynep. Wychodzi na jaw mroczna przeszłość Songul. Halil wyrzuca ciotkę z domu. Zeynep wspiera męża i proponuje wspólny wyjazd do Francji, by zamknąć bolesny rozdział.

