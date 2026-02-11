Wichrowe wzgórze, odcinek 359: Lekarka nie ma wątpliwości - stan Songul się nie poprawia

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-11 9:56

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial o Zeynep i Halilu, pochodzących z różnych światów. W odcinku 359, który TVP1 wyemituje 13 lutego, emocje sięgają zenitu – miłość, nienawiść i zemsta splatają się w kolejnym kluczowym momencie ich historii, wciągając widzów w dramatyczne losy bohaterów.

W poprzednim odcinku Songul trafiła do szpitala po pożarze, a Zeynep oskarżyła ją przy wszystkich o kłamstwo i symulowanie, twierdząc, że widziała, jak chodzi. Halil potajemnie wyraził jej wiarę i liczył, że wyniki badań ciotki ujawnią prawdę. Halil i Zeynep próbowali wrócić do normalności, piekąc razem ciasto z pierwszej mąki z fabryki, a Halil obiecał Zeynep ochronę i doprowadzenie sprawy do końca. Podczas rodzinnego śniadania ucinał temat konfliktu, a potem potwierdził wizytę w szpitalu i postanowił zasięgnąć drugiej opinii u innej lekarki, by raz na zawsze ustalić, czy Songul naprawdę chodzi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Cemre Arda gra Zeynep w serialu "Wichrowe wzgórze". Piękna aktorka dostała rolę przypadkiem!

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 359

Songul i Gozde próbują sfałszować wyniki badań. Lekarka potwierdza brak poprawy stanu Songul, co podważa słowa Zeynep. Wychodzi na jaw mroczna przeszłość Songul. Halil wyrzuca ciotkę z domu. Zeynep wspiera męża i proponuje wspólny wyjazd do Francji, by zamknąć bolesny rozdział.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 359. odcinek zostanie wyemitowany 13 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

  • Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
  • Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
  • Enes Özdemir (jako Yusuf)
  • İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
  • Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
  • Dilek Aba (jako Songül)
  • Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
  • Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
  • İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
  • Adem Bal (jako Cemil)
  • Hilal Kuvvet (jako Canan)
  • Ezgi Dalgıç (jako Asu)
  • Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
  • Furkan Bozkurt (jako Tekin)
  • Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
  • Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
  • Gülşah Susam (jako Şehnaz)
  • Arda Şanlı (jako Hakan)
  • Ecem Yüceşakar (jako Feriha)
Wichrowe wzgórze odc. 359
Galeria zdjęć 7
Express Biedrzyckiej
Mieńkowska-Norkiene OSTRO: Po aktach Epsteina zaczyna się CZYSZCZENIE europejskich elit! EXPRESS BIEDRZYCKIEJ
Express Biedrzyckiej
Mediateka.pl
Streszczenia seriali
tureckie seriale
Wichrowe wzgórze