W poprzednim odcinku Zeynep poprosiła Halila, by mogła nadal opiekować się Songul, wierząc, że cierpliwość zbliży je do siebie. Halil zorganizował wizytę specjalistki dla ciotki, a Gozde podstępem ukrywała poprawę czucia w nogach. Kumru wróciła do domu Selmy.

"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 356

Songul udaje niepełnosprawność i wykorzystuje krem, by oszukać lekarza oraz domowników, a Zeynep odkrywa, że kobieta może chodzić i konfrontuje ją przy Halilu. Ale nie ma dowodów, a Songul udaje urażoną. Halil każe Arzu zająć się ciotką. Eren odrzuca propozycję Szukran wyjazdu do Australii i wraz z Selmą decyduje, że ich dziecko urodzi się i wychowa w Turcji. Halil daje Tekinowi ostatnią szansę i mianuje go nowym szefem fabryki, co wzbudza obawy Selmy o przyszłość Erena. Zeynep czeka na okazję, bo chce wszystkim pokazać, że Songul symuluje chorobę.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 356. odcinek zostanie wyemitowany 10 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)

4