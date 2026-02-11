Spis treści
W poprzednim odcinku Zeynep poprosiła Halila, by mogła nadal opiekować się Songul, wierząc, że cierpliwość zbliży je do siebie. Halil zorganizował wizytę specjalistki dla ciotki, a Gozde podstępem ukrywała poprawę czucia w nogach. Kumru wróciła do domu Selmy.
"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 356
Songul udaje niepełnosprawność i wykorzystuje krem, by oszukać lekarza oraz domowników, a Zeynep odkrywa, że kobieta może chodzić i konfrontuje ją przy Halilu. Ale nie ma dowodów, a Songul udaje urażoną. Halil każe Arzu zająć się ciotką. Eren odrzuca propozycję Szukran wyjazdu do Australii i wraz z Selmą decyduje, że ich dziecko urodzi się i wychowa w Turcji. Halil daje Tekinowi ostatnią szansę i mianuje go nowym szefem fabryki, co wzbudza obawy Selmy o przyszłość Erena. Zeynep czeka na okazję, bo chce wszystkim pokazać, że Songul symuluje chorobę.
"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 356. odcinek zostanie wyemitowany 10 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.
W serialu występują:
- Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
- Enes Özdemir (jako Yusuf)
- İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
- Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
- Dilek Aba (jako Songül)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
- İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Ezgi Dalgıç (jako Asu)
- Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
- Furkan Bozkurt (jako Tekin)
- Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
- Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
- Gülşah Susam (jako Şehnaz)
- Arda Şanlı (jako Hakan)
- Ecem Yüceşakar (jako Feriha)