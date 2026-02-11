W poprzednim odcinku Songul i Gozde próbowały sfałszować wyniki badań, jednak lekarka potwierdziła brak poprawy stanu Songul, podważając tym samym słowa Zeynep. W międzyczasie wyszła na jaw mroczna przeszłość ciotki, co doprowadziło Halila do wyrzucenia jej z domu. Zeynep wspierała męża i zaproponowała wspólny wyjazd do Francji, aby zamknąć bolesny rozdział w ich życiu.

"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 360

Gozde zmusza Songul do wyprowadzki z farmy. Halil z żoną planują wyjazd do Francji. Zeynep prosi matkę, by podczas jej nieobecności zajęła się babcią. Songul próbuje odzyskać skradziony naszyjnik. Gozde ma pomysł, jak przeszkodzić Halilowi w wyjeździe. Zeynep zgadza się na zmianę planów, nie wiedząc, że Gozde planuje odebrać jej Halila.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 360. odcinek zostanie wyemitowany 16 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)

