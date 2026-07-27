Junior nie poradzi sobie z romansem Jarka w "Na Wspólnej". Frustrację wyładuje na niczemu winnych

Emocjonalny kryzys Juniora w 4260 odcinku "Na Wspólnej"

W 4260 odcinku "Na Wspólnej" Junior ciągle będzie próbował poukładać sobie w głowie sytuację, w której nakryje przybranego ojca na zdradzie. Jego dotychczasowy autorytet legnie w gruzach, ponieważ zauważy, że Jarek zachowuje się dokładnie tak samo jak wcześniej Eliza. Chłopak uświadomi sobie, że skoro oboje rodzice znaleźli nowych partnerów, to ich wspólna rodzina definitywnie przestała istnieć.

Ten ciężar okaże się dla niego zbyt duży do udźwignięcia w 4260 odcinku "Na Wspólnej". Zamiast konfrontacji z ojcem, którego po odkryciu romansu zacznie starannie unikać, skieruje swoją złość w zupełnie innym kierunku. Zacznie wyładowywać frustrację na Elizie oraz Bogu ducha winnej Hani, a wszystko to wydarzy się w bardzo nerwowym i trudnym dla całej rodziny momencie.

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Pozytywna decyzja sądu dla Elizy w "Na Wspólnej"

W 4260 odcinku "Na Wspólnej" Eliza w ogromnym stresie będzie wyczekiwać na werdykt sądu rodzinnego, od którego zależeć będzie, czy dzieci pozostaną pod jej opieką, czy też zostaną jej na stałe odebrane. Junior swoimi wybuchami tylko spotęguje jej stres. Sytuacja uspokoi się jednak, gdy zapadnie ostateczna decyzja, która okaże się niezwykle pomyślna – sąd zadecyduje, że Junior i Hania zostaną pod opieką Bergowej.

To sprawi, że emocje Juniora w 4260 odcinku "Na Wspólnej" znacząco opadną, ponieważ oboje z siostrą odzyskają poczucie bezpieczeństwa i stabilny dom. Nastolatek powoli zacznie mięknąć, a Jarek, korzystając ze wsparcia Bruna (Dawid Czupryński), postanowi za wszelką cenę zawalczyć o odbudowanie relacji z synem. Panowie wybiorą się na wspólny trening tenisa, który stanie się okazją do szczerej rozmowy i ostatecznie przyniesie przełom w ich relacjach.

Co zrobi Martyna w 4263 odcinku "Na Wspólnej"?

Sielanka nie potrwa jednak długo, bo w 4263 odcinku "Na Wspólnej" pojawią się kolejne komplikacje. Po tym, jak Jarek naprawi więź z Juniorem, postanowi przedstawić jemu i Hani swoją nową partnerkę, Martynę. Ta jednak zachowa się w sposób, który kompletnie zbije Berga z tropu. Pojawią się wątpliwości, czy w ogóle zależy jej na poznaniu dzieci ukochanego.

Widzowie w 4263 odcinku "Na Wspólnej" dowiedzą się, czy romans Jarka z Martyną będzie miał w ogóle szansę przetrwać. Okaże się też, czy Berg zacznie żałować swoich decyzji, które dla krótkotrwałego pocieszenia niemal kosztowały go utratę relacji z przybranym synem.