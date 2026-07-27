Zakończono nagrania do programu Farma. Prowadzące ogłosiły wyłonienie finałowej trójki

Dzisiaj odbył się ostatni, 60. dzień nagrań @farmapolsatSzósta edycja Farmy właśnie przeszła do historii… przynajmniej tej, którą przeżyliśmy za kulisami ❤️

Za nami 60 dni pełnych śmiechu, wzruszeń, ale przede wszystkim zaskoczeń i momentów, o których jeszcze długo będziemy pamiętać.

Dzisiaj odbył się ostatni pojedynek i tym samym poznaliśmy finałową trójkę tej edycji. Nic więcej zdradzić nie możemy, czekajcie do emisji 🎥🚜🐄📺

Dziękujemy całej ekipie i wszystkim, którzy przez te 60 dni tworzyli z nami ten wyjątkowy świat. Kochamy Was! - czytamy w poście na Instagramie.