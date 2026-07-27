Zakończono nagrania do programu Farma. Prowadzące ogłosiły wyłonienie finałowej trójki

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Zakończenie zdjęć do szóstej edycji reality show Farma
Przez ostanie osiem tygodni ekipa telewizyjna nieustannie pracowała nad stworzeniem kolejnej części popularnego formatu stacji Polsat. Biorący w nim udział śmiałkowie musieli radzić sobie z trudnymi wyzwaniami, całkowitym brakiem standardowych udogodnień oraz nieustanną rywalizacją o przetrwanie w rolniczych warunkach. Prace na planie zostały ostatecznie sfinalizowane, co oficjalnie potwierdziły siostry Krawczyńskie za pośrednictwem profilu na Instagramie. To właśnie one ponownie pełnią funkcję gospodyń telewizyjnego widowiska, a na ekranie towarzyszy im jak zawsze Marcelina Zawadzka.
Dzisiaj odbył się ostatni, 60. dzień nagrań @farmapolsatSzósta edycja Farmy właśnie przeszła do historii… przynajmniej tej, którą przeżyliśmy za kulisami ❤️
Za nami 60 dni pełnych śmiechu, wzruszeń, ale przede wszystkim zaskoczeń i momentów, o których jeszcze długo będziemy pamiętać.
Dzisiaj odbył się ostatni pojedynek i tym samym poznaliśmy finałową trójkę tej edycji. Nic więcej zdradzić nie możemy, czekajcie do emisji 🎥🚜🐄📺
Dziękujemy całej ekipie i wszystkim, którzy przez te 60 dni tworzyli z nami ten wyjątkowy świat. Kochamy Was! - czytamy w poście na Instagramie.
Emisja nowej odsłony programu Farma jesienią w telewizji Polsat
Widzowie muszą przygotować się na kilkumiesięczne oczekiwanie, ponieważ gotowe odcinki szóstego sezonu "Farmy" zostaną wyemitowane w stacji Polsat dopiero w jesiennej ramówce. Jak zapowiadały już wcześniej gospodynie formatu oraz Marcelina Zawadzka, nadchodząca seria zagwarantuje odbiorcom sporo diametralnych zmian i całkowicie nowych zwrotów akcji, których dotąd nie było na ekranach. Po ostatecznym zamknięciu planu zdjęciowego siostry Krawczyńskie złożyły oficjalne podziękowania dla ekipy produkcyjnej, która przez sześćdziesiąt dni pracowała przy powstawaniu widowiska. Teraz fanom pozostaje już wyłącznie cierpliwe odliczanie do wielkiej premiery, by ostatecznie dowiedzieć się, kto zdoła zdobyć główną nagrodę.