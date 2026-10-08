Warszawa znów stanie się stolicą kina. 42. Warszawski Festiwal Filmowy już od piątku

Warszawski Festiwal Filmowy po raz 42. zamieni stolicę w wielką salę kinową. Od 9 do 18 października widzowie będą mogli wybierać spośród 190 filmów: 132 pełnometrażowych i 58 krótkometrażowych. W programie znalazły się produkcje z całego świata, a 102 tytuły zostaną pokazane jako premiery światowe, międzynarodowe lub regionalne. Łącznie zaplanowano 330 seansów.

To jednak nie tylko projekcje. Festiwal tradycyjnie jest okazją do spotkań z reżyserami, aktorami i innymi twórcami, rozmów po seansach oraz wydarzeń towarzyszących. Program został skonstruowany tak, by obok filmów konkursowych znalazło się miejsce również dla kina gatunkowego, dokumentalnego, eksperymentalnego, rodzinnego i krótkiego metrażu.

Kino wartości

Sercem festiwalu pozostają sekcje konkursowe. W Konkursie Międzynarodowym o Grand Prix rywalizuje 15 filmów z całego świata. Jest również Konkurs 1-2, przeznaczony dla debiutów i drugich pełnometrażowych filmów fabularnych, oraz Konkurs Filmów Dokumentalnych. Osobną kategorię stanowi Konkurs Filmów Krótkometrażowych, którego laureaci mogą ubiegać się o kwalifikację do Oscarów.

Poza konkursami program oferuje kilka sekcji, które pozwalają spojrzeć na współczesne kino z różnych perspektyw. Konfrontacje skupiają filmy prezentowane wcześniej na najważniejszych międzynarodowych festiwalach. Wolny Duch to przestrzeń dla kina niepokornego, oryginalnego i wymykającego się oczywistym kategoriom. Z kolei Animus. Kino Wartości koncentruje się na historiach dotyczących m.in. wolności, odpowiedzialności, bliskości, wiary, miłości i konsekwencji życiowych wyborów.

W programie znalazły się również Pokazy Specjalne, Rodzinny Weekend Filmowy oraz prezentacja Najlepszych Polskich Filmów Krótkometrażowych 2026. Nie zabraknie też wydarzeń towarzyszących, w tym koncertu łączącego muzykę i archiwalne materiały filmowe.

Festiwal otworzy Jesse Eisenberg

Pierwszym filmem, który zobaczą festiwalowi widzowie, będzie „Debiut” („The Debut”) w reżyserii Jessego Eisenberga. W obsadzie znaleźli się m.in. Julianne Moore, Paul Giamatti i Halle Bailey. Film opowiada o Monie, nieśmiałej gospodyni domowej, która otrzymuje niewielką rolę w lokalnym musicalu. To doświadczenie staje się dla niej początkiem przemiany, ale jednocześnie prowadzi do sytuacji, w której granica między sceniczną kreacją a rzeczywistością zaczyna się niebezpiecznie zacierać.

„Debiut” jest szczególnie ciekawym wyborem na rozpoczęcie festiwalu także dlatego, że Eisenberg nie ograniczył się do reżyserii. Jest również autorem scenariusza, a przy filmie odpowiadał także za muzykę i teksty piosenek pojawiających się w historii.

Pięć filmów, na które warto zwrócić uwagę

Przy 190 tytułach wybór kilku filmów nie jest łatwym zadaniem. Są jednak produkcje, które już przed rozpoczęciem festiwalu wzbudzają szczególne zainteresowanie.

„Papierowy tygrys”

James Gray przyjeżdża do Warszawy z filmem, w którym spotykają się wielkie nazwiska: Adam Driver, Scarlett Johansson i Miles Teller. „Papierowy tygrys” to opowieść o rodzinie, ambicjach i konsekwencjach decyzji, które z czasem zaczynają ciążyć bohaterom. Sam zestaw twórców i obsady sprawia, że jest to jeden z tytułów, których nie warto przeoczyć.

„Josephine”

Film Beth de Araújo przyjeżdża do Warszawy z imponującym festiwalowym bagażem. Produkcja została podwójnie nagrodzona podczas tegorocznego Sundance, a w obsadzie znaleźli się m.in. Channing Tatum i Gemma Chan. „Josephine” to mocny dramat o rodzinie próbującej poradzić sobie z konsekwencjami traumatycznego wydarzenia.

„Błogosławieństwo ziemi”

Film Hansa Pettera Molanda, oparty na powieści Knuta Hamsuna, łączy epicką opowieść o człowieku i naturze z historią miłości, pracy oraz przemijania. Produkcja reprezentuje Norwegię w walce o Oscara, a warszawska publiczność będzie miała okazję zobaczyć ją w ramach filmów otwarcia festiwalu.

„Spirala”

Włoski kandydat do Oscara w reżyserii Paolo Strippoliego to propozycja dla tych, którzy podczas festiwalu szukają czegoś mocniejszego. Thriller prezentowany w Konkursie Międzynarodowym łączy napięcie z tematami społecznymi, opowiadając o lęku, wykluczeniu i przemocy.

„Czas, który nie nadszedł”

Na szczególną uwagę zasługuje również polski akcent tegorocznego programu. „Czas, który nie nadszedł” Julii Rogowskiej to futurystyczny melodramat, w którym główne role grają Agata Kulesza, Dobromir Dymecki i Bartosz Bielenia. Film znalazł się w Konkursie 1-2, przeznaczonym dla debiutów i drugich filmów pełnometrażowych.

Historia rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której starość stała się społecznym tabu. Sara i Oskar mieli wspólnie się zestarzeć, ale wybierają zupełnie różne drogi. Ona akceptuje naturalny upływ czasu, on decyduje się na kurację pozwalającą zachować młodość. Kiedy po latach spotykają się ponownie, ich historia staje się punktem wyjścia do pytań o przemijanie, miłość i cenę, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za wieczną młodość.

Autor: Adam Burakowski/ East News

Gdzie obejrzeć festiwalowe filmy?

Festiwal nie zamyka się w jednym miejscu. Projekcje odbędą się w kilku warszawskich kinach i przestrzeniach.

Głównym centrum festiwalowym pozostaje Kinoteka w Pałacu Kultury i Nauki. Część programu trafi również do kina Atlantic przy ul. Chmielnej, Luny przy ul. Marszałkowskiej oraz Kinomuzeum MSN. Festiwalowe pokazy odbędą się także w Iluzjonie.

Jedną z bardziej nietypowych lokalizacji będzie Varso Tower, gdzie zaplanowano pokazy sekcji „Kino w Chmurach”. Filmy będzie można oglądać również w Sali Pod Pelikanem w ramach bezpłatnych pokazów dla seniorów. Festiwal korzysta więc nie tylko z tradycyjnych sal kinowych, ale także z przestrzeni, które pozwalają potraktować Warszawę jako część filmowego doświadczenia.

Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy odbędzie się od 9 do 18 października 2026 roku. Pełny program, godziny seansów i bilety są dostępne na stronie festiwalu.