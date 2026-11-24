Manuel będzie gotów poświęcić tytuł dla Jany w 529. odcinku „La Promesy”

Związek Manuela i Jany od początku budził sprzeciw Cruz. Markiza nie potrafi zaakceptować myśli, że jej syn mógłby poślubić służącą. W 524. odcinku Jana obawiała się reakcji rodziny narzeczonego, a w 525. Manuel poinformował Curra o terminie ceremonii. Ich plany szybko jednak wyszły na jaw. W 526. odcinku Cruz poznała szczegóły ślubu dzięki zapiskom Marii, które zamieściła w notesie, a które wcześniej wykradł Santos. W 527. odcinku zakochani przyszli do kaplicy, żeby wziąć ślub, ale ceremonia nie doszła do skutku. Na drodze pary młodej stanęła Cruz i przepędziła dziewczynę z pałacu. Jana schroniła się w domu Ramony, a Cruz wykorzystała sytuację, by ponownie podważyć szczerość jej uczuć. W 528. odcinku markiza próbowała wmówić Manuelowi, że dziewczyna chce związać się z nim wyłącznie ze względu na jego pieniądze i pozycję. Syn Alonsa nie uwierzył jednak w oskarżenia matki i poprosił Marię o sprowadzenie narzeczonej do pałacu.

Teraz sprawa ich związku przestanie być tajemnicą. Wszyscy mieszkańcy La Promesy będą w szoku, kiedy Manuel poinformuje rodzinę o swojej relacji z Janą. Alonso spróbuje jeszcze przekonać syna, że ślub ze służącą to tragiczny pomysł. Podobnie jak Cruz, nie będzie chciał dopuścić do tego małżeństwa, które oznaczałoby dla rodziny poważną zmianę dotychczasowych zasad panujących w ich rodzie od pokoleń. Manuel nie zamierza jednak ustąpić. W imię miłości zadeklaruje, że jest gotów zrezygnować nawet z własnego tytułu i przywilejów. Po stronie zakochanych staną Catalina, Martina i Curro. Ich wsparcie będzie dla pary szczególnie ważne w obliczu sprzeciwu Alonsa i Cruz. Czy Manuel rzeczywiście zdecyduje się porzucić dotychczasowe życie, jeśli rodzina nie zaakceptuje Jany?

W 529. odcinku „La Promesy” Martina wyzna, że nie chce zamieszkać z Margaritą i Ignaciem

Problemy rodzinne nie ominą również Martiny. Dziewczyna nie jest przekonana do zmian, które czekają ją po ślubie matki. Margarita i Ignacio przygotowują się do ceremonii, a w 528. odcinku zaczęli już planować przyjęcie weselne. Dla Martiny oznacza to perspektywę wspólnego życia z matką i jej przyszłym mężem. Dziewczyna nie zamierza jednak się na to zgodzić. W 529. odcinku powie Margaricie wprost, że nie chce z nią zamieszkać po ślubie z Ignaciem. Zamiast tego zwróci się do wujostwa z prośbą o pozwolenie na pozostanie w La Promesie. Będzie chciała uniknąć przeprowadzki do nowego domu matki. Czy Alonso i Cruz zgodzą się przyjąć ją pod swój dach?

W 529. odcinku „La Promesy” Księżna de Carril będzie naciskała na Verę o zwrot skradzionych pieniędzy

W tym samym czasie Lope będzie próbował pomóc Verze w rozwiązaniu problemów z matką. W 527. odcinku dziewczyna wyznała kucharzowi, dlaczego ukradła pieniądze ojcu. Księżna de Carril nie przestaje jednak domagać się ich zwrotu. Teraz Lope poradzi Verze, żeby powiedziała matce prawdę o utraconych środkach. Czy szczerość pozwoli jej zakończyć konflikt z księżną?

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 529. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 529. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 27 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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