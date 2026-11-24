W 1084. odcinku „Dziedzictwa” Nana uzna, że rozstanie z Poyrazem uchroni go przed nieszczęściem

Nana nie będzie potrafiła cieszyć się przygotowaniami do zaręczyn. Choć jej uczucie do Poyraza jest silne, dziewczynę coraz bardziej przytłacza strach o życie ukochanego. Zacznie wierzyć, że jej obecność sprowadza nieszczęścia na wszystkich, których kocha. W końcu dojdzie do wniosku, że jedynym sposobem na ochronienie Poyraza jest odsunięcie się od niego. Dziewczyna postanowi więc zakończyć ich związek. Nie będzie to jednak decyzja wynikająca z braku miłości. Przeciwnie, Nana będzie przekonana, że właśnie w ten sposób może uchronić ukochanego przed kolejnymi niebezpieczeństwami. Poyraz znajdzie się w trudnej sytuacji, ponieważ będzie musiał przekonać ją, że nie chce z niej rezygnować.

W 1084. odcinku „Dziedzictwa” Cansel nadal będzie sabotować zaręczyny

Problemy zakochanych to nie tylko lęki Nany, ale też perfidnie zaplanowane działania siostry Poyraza. Cansel za wszelką cenę będzie chciała opóźnić zaręczyny. W 1083. odcinku „Dziedzictwa” z satysfakcją podsycała traumy dziewczyny, licząc, że doprowadzi ją do załamania. Teraz jej intrygi nadal będą utrudniać młodym spokojne przygotowania do wspólnej przyszłości. Cennet również nie była zwolenniczką tej relacji, ale ostatecznie zgodziła się związek syna z Naną pod warunkiem przestrzegania tradycyjnych zwyczajów. W 1081. odcinku zaakceptowała dziewczynę, a co więcej, podarowała Nanie swoją sukienkę z zaręczyn. Teraz wszystko może się ponownie skomplikować. Nana sama będzie chciała zrezygnować z miłości do Poyraza, a Cansel zrobi wszystko, by nie dopuścić do uroczystości. Czy Poyraz zdoła przekonać dziewczynę, że ich wspólna przyszłość jest ważniejsza od jej obaw?

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1084

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1084. zostanie wyemitowany w czwartek, 3 grudnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Który wątek z serialu "Dziedzictwo" podoba ci się bardziej: Nany i Poyraza czy Sinana i Aynur? Nany i Poyraza Sinana i Aynur

11