W 1084. odcinku „Dziedzictwa” Adalet znajdzie podsłuch w pokoju Aynur

Adalet zauważy w pokoju Aynur urządzenie podsłuchowe. Odkrycie to wywoła szok u wszystkich, ponieważ oznacza, że ktoś mógł potajemnie rejestrować rozmowy dziewczyny i zdobywać informacje o jej życiu. Sprawa szybko trafi w ręce policji, która rozpocznie ustalanie, kto odpowiada za umieszczenie sprzętu w domu. Funkcjonariusze aresztują niejakiego Kadira, podejrzanego o podłożenie urządzenia. Jego zatrzymanie będzie ważnym krokiem w wyjaśnianiu sprawy, ale samo odnalezienie podsłuchu nie oznacza jeszcze, że zagrożenie całkowicie minęło.

W 1084. odcinku „Dziedzictwa” Sinan nadal będzie musiał chronić Aynur

Odkrycie Adalet nabiera znaczenia w kontekście wcześniejszych wydarzeń. W 1083. odcinku „Dziedzictwa” Aynur została oficjalnie uniewinniona z zarzutu zabójstwa Ezgi. Był to ważny moment również dla Sinana, który przez długi czas walczył o udowodnienie jej niewinności. Prokurator nadal jednak obawiał się o bezpieczeństwo ukochanej. Głównym zagrożeniem pozostaje Giray. W 1083. odcinku mężczyzna zagroził Sinanowi i jego bliskim, przez co prokurator zrezygnował z planowanego wyznania miłości Aynur. Nie chciał narażać dziewczyny na niebezpieczeństwo. Znalezienie podsłuchu będzie kolejnym sygnałem, że prywatność i bezpieczeństwo domowników są zagrożone. Policja zatrzyma Kadira, ale pozostanie pytanie, czy działał sam i dlaczego zainteresował się właśnie pokojem Aynur.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1084

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1084. zostanie wyemitowany w czwartek, 3 grudnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Czy Aynur i Sinan z serialu "Dziedzictwo" powinni być razem? Tak Nie

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