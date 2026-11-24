„Na Wspólnej”, odcinek 4321. Daria i Piotr Kilian spotkają się na komisariacie

Relacja Darii oraz Piotra Kiliana nabierze tempa po wydarzeniach z 4320. odcinka „Na Wspólnej”, kiedy to kobieta nieoczekiwanie wtargnęła na jezdnię prosto pod auto kierowane przez funkcjonariusza. Choć całe zdarzenie wyglądało groźnie, nikomu nic poważnego się nie stało, a w kolejnym epizodzie ich drogi znów się przetną, tym razem w budynku komisariatu. Pierwsze nerwy szybko opadną, a wspólne żarty pozwolą im na zbudowanie znacznie luźniejszej atmosfery. Bohaterka wciąż nie będzie miała jednak pojęcia, że nowo poznany policjant jest blisko związany z ośmioletnią Polą. Dziewczynka w 4318. odcinku zaskoczyła wszystkich, dzwoniąc na żywo do debiutującego programu „Godzina szczerości”, którego gospodarzami są Marta, Fabian oraz właśnie Daria. Audycja poświęcona tematowi żałoby przybrała wtedy nieoczekiwany obrót, a poruszająca historia oraz postawa małej rozmówczyni na długo zapadły Darii w pamięć. Mimo to w 4321. odcinku dziennikarka nadal nie połączy faktów i nie zorientuje się, że Piotr to tata Poli.

„Na Wspólnej”, odcinek 4321. Ośmioletnia Pola znajdzie w sieci numer do Darii

Prawdziwym szokiem dla Darii okaże się jednak inicjatywa samej Poli. Ośmioletnia dziewczynka na własną rękę wyszuka w sieci numer telefonu do współprowadzącej audycję i zdecyduje się do niej zadzwonić. Ten ruch nie będzie dziełem przypadku ani efektem namowy ze strony osób dorosłych, lecz samodzielną decyzją dziecka, które zapragnie kontynuować rozmowę rozpoczętą na antenie „Godziny szczerości”. Nagły kontakt ze strony małej słuchaczki wprawi Darię w osłupienie, ponieważ dziewczynka już podczas programu mocno ją zaintrygowała, a teraz znów wkroczy w jej codzienność. Kobieta wciąż nie będzie jednak znała pełnego obrazu sytuacji rodzinnej swojej rozmówczyni. Nadal pozostanie nieświadoma faktu, że poznany na komisariacie Piotr Kilian jest ojcem ośmioletniej Poli. Zarówno kolizja z udziałem funkcjonariusza, jak i niespodziewany telefon od dziecka sprawią, że losy tej trójki zaczną się ze sobą ściśle wiązać, choć sama Daria nie zauważy jeszcze, jak bardzo te dwa wątki są ze sobą powiązane.

Kiedy oglądać 4321. odcinek „Na Wspólnej”? Data i godzina emisji w TVN

Produkcja „Na Wspólnej” należy do najdłużej obecnych na ekranach polskich seriali, a nowe losy bohaterów można śledzić na kanale TVN od poniedziałku do czwartku. Widzowie zobaczą 4321. odcinek serialu „Na Wspólnej” we wtorek, 1 grudnia 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Osoby preferujące oglądanie w sieci znajdą ten epizod także na platformie streamingowej Player.

Sonda "M jak miłość" czy "Na Wspólnej" - który serial wolisz? "M jak miłość" "Na Wspólnej" Nie umiem wybrać

11