Wanda z "Barw szczęścia" uwierzy we wróżby. To ten bohater będzie jej przeznaczony

Wanda na andrzejkach w "SezoNovym". Wróżka Jola i tajemniczy wybranek

W 3358. odcinku "Barw szczęścia" Wanda zwróci uwagę na telewizyjny program Joli o tematyce ezoterycznej. Jak informuje portal swiatseriali.interia.pl, tematyka wróżb tak wciągnie seniorkę, że zechce osobiście skonsultować się z Kozłowską. Okazją do spotkania okaże się andrzejkowa impreza organizowana w "SezoNovym" przez Żabcię (Hanna Klepacka) i Brodę (Andrzej Popiel).

Przed wyjściem do lokalu, w 3358. epizodzie, Kępska odwiedzi Jaworskich, licząc na to, że uda jej się namówić Krystynę (Hanna Bieluszko) i Krzysztofa (Jacek Kałucki) na wspólne wyjście. Para nie wykaże jednak zainteresowania andrzejkowymi atrakcjami, więc Wanda będzie musiała bawić się w pojedynkę.

26

- Pomyślałam, że was wyciągnę z domu. W "Sezonovym" jest impreza. Stawianie kart, lanie wosku i cała andrzejkowa reszta. Dołączycie? - zaproponuje im Wanda.

Krzysztof nie ukryje swojego powątpiewania w tego typu rozrywki.

- Ty chyba nie wierzysz w te gusła? - zdziwi się Krzysztof.

Wanda jednak nie zniechęci się sceptycyzmem znajomych.

- A co szkodzi podpytać karty o przyszłość, a nóż się sprawdzi - uśmiechnie się Kępska, która mimo wszystko z niego nie zrezygnuje.

Jola postawi karty Wandzie. Jerzy jej przeznaczeniem!

Po dotarciu do "SezoNovego", w 3358. odcinku "Barw szczęścia", Wanda natrafi na Jolę, która akurat będzie miała wolną chwilę. Seniorka natychmiast wykorzysta okazję, dosiadając się do wróżki z prośbą o postawienie tarota. Kozłowska z entuzjazmem przystąpi do seansu.

- Widzę obok mężczyznę, ale zajętego... Może to żona, może partnerka. Ale jest nadzieja. On tkwi w jakimś nieszczęśliwym związku, czy to z przymusu, czy poczucia odpowiedzialności? Czy to możliwe? - spyta ją Jola.

Wanda potwierdzi przypuszczenia, a następnie poprosi o radę w sprawie swojego obiektu westchnień.

- Chyba tak - westchnie Wanda, po czym spyta - To co robić?

Wróżka nie pozostawi złudzeń co do dalszych kroków.

- Walczyć. Jesteście dla siebie stworzeni. Możecie stworzyć świetny związek - doradzi jej Kozłowska.

Niedługo potem, Broda zachęci zebranych do kolejnej andrzejkowej wróżby, która ma wyjawić pierwszą literę imienia przyszłego partnera. Podekscytowana słowami Joli, Kępska bez wahania zgłosi się do zabawy.

- Oto serce, które wyjawi wam pierwszą literę, na którą zaczyna się imię, nazwisko lub przedimek przeznaczonej wam pary. Wystarczy je przebić tą oto szpilą... Kto chce zacząć? - spyta Broda, na co od razu zgłosi się Wanda.

Wanda zawalczy o Jerzego. Małgorzata stanie jej na drodze!

W dalszej części 3358. odcinka Broda poda Wandzie szpilkę, prosząc o przebicie papierowego serca. Kępska trafi w literę "J". Jej pierwszą myślą będzie Jaworski, jednak kiedy w drzwiach lokalu pojawi się Jerzy, uzna to za wyraźny znak od losu i upewni się, że to właśnie Marczak jest jej pisany.

Od tego momentu Wanda będzie zdeterminowana, by zdobyć serce Jerzego. Nie powstrzyma jej fakt, że mężczyzna ma żonę, która zdąży już przeprowadzić z nią poważną rozmowę. Kępska wcześniej zapewni Małgorzatę o swoich czystych intencjach wobec jej męża, jednak wróżba całkowicie zmieni jej nastawienie.

Wiadomo już, że Kępska będzie namawiać Jaworskich na kolejną partię brydża. Gdy ci się zgodzą, Wanda starannie przygotuje się na spotkanie, by olśnić Jerzego. Jej plany będą mogły jednak lec w gruzach, ponieważ Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) niespodziewanie pojawi się u Krystyny i Krzysztofa w towarzystwie męża. Choć Wanda postara się zachować zimną krew, to z pewnością nie zrezygnuje z dalszej walki o uczucie Marczaka.