Luka Doncić wykluczony z NBA. Co to oznacza dla jego nagród?

Doncić poza sezonem. Kiedy wróci na parkiet?

Luka Doncić, 27-letni zawodnik Los Angeles Lakers, został wykluczony z gry na dłuższy czas, co sprawia, że jego powrót po zakończeniu sezonu zasadniczego jest niepewny. To kluczowa informacja dla fanów NBA, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego dotychczasowe osiągnięcia w obecnych rozgrywkach. Słoweniec prezentuje imponujące statystyki, prowadząc w klasyfikacji strzelców ligi.

Doncić notuje średnio 33,5 punktu na mecz, do tego dodaje 8,3 asysty oraz 7,7 zbiórki. Uraz uda jest szczególnie niefortunny, ponieważ koszykarz rozegrał 64 mecze. To o jeden mecz mniej niż minimalny limit wymagany do kwalifikacji do nagród posezonowych. Ta sytuacja stawia jego indywidualne wyróżnienia, takie jak walka o MVP, pod dużym znakiem zapytania. Jest to kluczowy moment dla oceny jego historycznego sezonu.

Spór o nagrody NBA. Czy Doncić je otrzyma?

Agent Luki Doncića, Bill Duffy z WME Basketball, zapowiedział złożenie wniosku o uznanie "nadzwyczajnych okoliczności" w kontekście przepisów dotyczących nagród. Decyzja ta ma na celu zapewnienie Słoweńcowi sprawiedliwej oceny jego historycznego sezonu, mimo niefortunnej kontuzji. Prowadzony przez Doncića zespół Lakers zajmuje trzecie miejsce w Konferencji Zachodniej.

Duffy podkreślił, że Doncić opuścił dwa mecze z powodu narodzin drugiego dziecka 4 grudnia w Słowenii, szybko wracając do gry. Agent będzie współpracował z NBAPA i biurem ligi, aby osiągnąć sprawiedliwe rozstrzygnięcie w sprawie kwalifikacji Doncića do nagród. Chodzi o to, aby rekordowy sezon zawodnika został należycie doceniony.

"W tym sezonie Luka Doncić zaprezentował się na historycznym poziomie. Prowadzi w klasyfikacji strzelców ligi, doprowadził Lakers do trzeciego miejsca w Konferencji Zachodniej i jest w samym środku jednego z najbardziej zaciętych wyścigów o tytuł MVP w historii. Aby zapewnić, że niesamowite osiągnięcia Luki w tym sezonie zostaną należycie docenione i że będzie mógł on zostać uwzględniony w ligowych nagrodach na koniec sezonu, zamierzamy kwestionować zasadę 65 meczów z powodu „nadzwyczajnych okoliczności”" – zapowiedział Duffy.

"Luka opuścił dwa mecze w tym sezonie z powodu narodzin drugiego dziecka w Słowenii. Jego córka urodziła się 4 grudnia na innym kontynencie, a on sam wrócił do Stanów Zjednoczonych, aby grać ze swoją drużyną już 6 grudnia. Luka włożył wiele wysiłku, aby pokazać się swojej drużynie i lidze w tym sezonie. Jego rekordowy sezon zasługuje na odnotowanie w historii, pomimo nieszczęśliwej kontuzji i innych nadzwyczajnych okoliczności z zeszłej nocy. Z niecierpliwością oczekujemy współpracy z NBAPA i biurem ligi, aby zapewnić sprawiedliwe rozstrzygnięcie w tej sprawie" - podkreślił agent Słoweńca.

Przebieg kontuzji Luki Doncića w meczu

Kontuzja lewego ścięgna udowego Luki Doncića nastąpiła w czwartkowym meczu przeciwko Oklahoma City Thunder, zakończonym porażką 96:139. Trener "Jeziorowców" JJ Redick przekazał, że koszykarz zgłaszał problemy z mięśniem uda już w pierwszej połowie. Doncić został opatrzony podczas przerwy meczowej przez sztab medyczny, co miało umożliwić mu powrót do gry.

Mimo interwencji medycznej i dopuszczenia do dalszej gry, Doncić wrócił na parkiet tylko na krótki czas. W pewnym momencie zatrzymał się i upadł na boisko, widocznie cierpiąc z powodu bólu. Opuścił mecz na niecałe osiem minut przed końcem trzeciej kwarty, zdobywając do tego momentu 12 punktów. To wydarzenie zaważyło na jego dalszej obecności w fazie zasadniczej.

"Sprawdziliśmy go, został poddany zabiegowi i dopuszczony do gry" – zaznaczył szkoleniowiec.

W całej swojej karierze w NBA, obejmującej 514 meczów, Luka Doncić utrzymuje imponujące statystyki. Słoweniec średnio notował 29,2 punktu, 8,5 zbiórki oraz 8,2 asysty na mecz. Ten dorobek podkreśla jego niezwykłą wszechstronność i wpływ na grę. Takie osiągnięcia ugruntowują jego status jako jednej z czołowych postaci ligi.

