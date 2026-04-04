Jeremy Sochan i 50. wygrana Knicks. Jak historyczny mecz wpłynął na układ sił w NBA?

Jeremy Sochan i dominacja Knicks nad Bulls

Jeremy Sochan, po dołączeniu do New York Knicks w lutym, rozegrał swoje najlepsze spotkanie w nowej drużynie podczas meczu z Chicago Bulls. Spędził na parkiecie 17 minut, co było jego najdłuższym występem jako gracz Knicks. Polak zdobył siedem punktów, trafiając obydwa rzuty za dwa punkty oraz trzy z czterech rzutów wolnych. Jego wkład był widoczny również w obronie, gdzie zebrał sześć piłek w defensywie i dwie w ataku, co dało mu łącznie osiem zbiórek – jego osobisty rekord w barwach nowojorskiej ekipy.

Podczas jego obecności na boisku, gospodarze z Nowego Jorku zdominowali rywali, wygrywając ten fragment różnicą 30 punktów. Był to drugi najwyższy wskaźnik plus/minus w zespole, ustępujący jedynie Brytyjczykowi OG Anunoby'emu. New York Knicks rozgromili Chicago Bulls w słynnej Madison Square Garden, prowadząc już po pierwszej kwarcie 38:16 i do przerwy 78:41. Ostatecznie drużyna trenera Mike'a Browna odniosła miażdżące zwycięstwo.

50. zwycięstwo Knicks – kontekst ligowy

Zwycięstwo nad Bulls było 50. triumfem New York Knicks w sezonie zasadniczym NBA. To osiągnięcie przypieczętowało trzeci sezon z rzędu, w którym drużyna z Nowego Jorku zanotowała co najmniej 50 zwycięstw. Ostatni raz taką serią klub mógł pochwalić się w latach 1992-1994, kiedy to w 1994 roku przegrał finały NBA z Houston Rockets, a w kolejnym sezonie ponownie przekroczył barierę 50 wygranych.

W meczu z Bulls, kluczową rolę odegrali także inni zawodnicy. OG Anunoby zdobył 31 punktów, a Mitchell Robinson, zastępujący kontuzjowanego Karla-Anthony'ego Townsa, dodał 17 punktów i 11 zbiórek. Knicks z bilansem 50-28 zajmują trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej, za Detroit Pistons (56-21) i Boston Celtics (52-25). Chicago Bulls z kolei (29-48) stracili już szanse na występ w play-in, przegrywając szóste spotkanie z rzędu.

Historyczny wyczyn Coopera Flagga w NBA

W innym piątkowym spotkaniu ligi NBA, mimo porażki Dallas Mavericks z Orlando Magic 127:138, bohaterem wieczoru został Cooper Flagg. 19-letni koszykarz, wybrany z numerem pierwszym w drafcie przez ekipę z Teksasu, zapisał się w historii ligi. Zdobył 51 punktów, z czego 24 w ostatniej kwarcie, co pozwoliło mu dołączyć do Michaela Jordana jako jedyny debiutant, który zanotował kilka meczów z 45 punktami w swoim pierwszym sezonie.

Flagg trafił 19 z 30 rzutów z gry, w tym sześć z dziewięciu za trzy punkty, oraz wszystkie siedem rzutów wolnych. Pobił tym samym swój własny rekord punktów zdobytych przez nastolatka w NBA, który ustanowił 29 stycznia, zdobywając 49 punktów w przegranym meczu z Charlotte Hornets. Jego wybitne występy w debiutanckim sezonie wzbudziły szerokie uznanie w środowisku koszykarskim.

"Powinien otrzymać tytuł Debiutantem Roku. To, co osiągnął, jest wyjątkowe" - powiedział o swoim zawodniku trener Jason Kidd.

"To było niesamowite. Zawsze miło jest być w takim nastroju. Kosz wydaje się ogromny, a koledzy z drużyny dbają o mnie, pomagają mi. Ale kocham wygrywać. To był mój główny cel i trudno się cieszyć grą, kiedy przez większość meczu przegrywasz 20, 10 lub 15 punktami" - skomentował Cooper Flagg.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.