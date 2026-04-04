Katarzyna Kawa w Bogocie. Czy Polce udało się powtórzyć sukces?

Kawa Hydash Udvardy: historia spotkań

Węgierka Panna Udvardy, zajmująca 92. miejsce w rankingu WTA, po raz pierwszy pokonała Katarzynę Kawę w oficjalnym spotkaniu. Polska tenisistka, sklasyfikowana na 132. pozycji w światowym zestawieniu, miała dotychczas zdecydowanie lepszy bilans w bezpośrednich starciach z tą rywalką. Przed tym spotkaniem Kawa trzykrotnie zwyciężała w poprzednich meczach, co dodawało pikanterii czwartemu starciu. Ten wynik jest ważnym wydarzeniem w ich rywalizacji i zmienia statystyki.

Katarzyna Kawa zakończyła swoją przygodę z turniejem WTA 250 w Bogocie na etapie ćwierćfinału. Na kortach ziemnych w Kolumbii zmierzyła się z Panną Udvardy, która była rozstawiona z numerem ósmym. Mecz zakończył się porażką Polki wynikiem 6:7 (2-7), 1:6, co oznaczało koniec jej nadziei na dalsze etapy rywalizacji. Udvardy pokazała swoją siłę, dominując zwłaszcza w drugim secie.

Kawa w finale w Bogocie rok temu

Rok wcześniej, podczas tej samej imprezy w Kolumbii, Katarzyna Kawa osiągnęła znacznie lepszy rezultat. Wówczas polska tenisistka zdołała dotrzeć aż do finału turnieju, co było znaczącym sukcesem w jej karierze sportowej. W decydującym meczu musiała jednak uznać wyższość reprezentantki gospodarzy, Camili Osorio, która zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Mecz o tytuł zakończył się wynikiem 3:6, 3:6 na korzyść rywalki z Kolumbii.

Tenisistka z Polski nie zdołała tym razem powtórzyć swojego ubiegłorocznego osiągnięcia w Kolumbii, co pokazuje, jak trudna jest rywalizacja w turniejach WTA. Tegoroczny ćwierćfinał, mimo porażki, nadal jest cennym doświadczeniem dla Kawa. Udział w takich turniejach pozwala na zdobywanie punktów rankingowych i utrzymanie pozycji w światowej czołówce, co jest kluczowe dla jej kariery. Każdy mecz stanowi lekcję.

