Katarzyna Kawa w Bogocie. Czy Polce udało się powtórzyć sukces?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-04 10:17

Katarzyna Kawa zakończyła swój udział w turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Bogocie. Polska tenisistka zmierzyła się z silną rywalką, Panną Udvardy, w ćwierćfinale, a jej występ wzbudził duże zainteresowanie wśród fanów. Wynik meczu Kawa Hydash Udvardy zadecydował o dalszym przebiegu jej kariery w tym sezonie. Turniej WTA w Bogocie był dla niej ważnym punktem.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Kort tenisowy o pomarańczowo-ceglanym kolorze, z ciemnozielonym tłem, widoczny jest w kadrze. Na pierwszym planie, z boku po lewej stronie, widać ręce zawodnika ubranego w biały strój sportowy, trzymającego rakietę tenisową z białym owinięciem rączki. Żółta piłka tenisowa zbliża się do siatki rakiety, podczas gdy spod rakiety wzbija się w powietrze mnóstwo drobinek pomarańczowego pyłu, co sugeruje intensywny ruch lub uderzenie.

Kawa Hydash Udvardy: historia spotkań

Węgierka Panna Udvardy, zajmująca 92. miejsce w rankingu WTA, po raz pierwszy pokonała Katarzynę Kawę w oficjalnym spotkaniu. Polska tenisistka, sklasyfikowana na 132. pozycji w światowym zestawieniu, miała dotychczas zdecydowanie lepszy bilans w bezpośrednich starciach z tą rywalką. Przed tym spotkaniem Kawa trzykrotnie zwyciężała w poprzednich meczach, co dodawało pikanterii czwartemu starciu. Ten wynik jest ważnym wydarzeniem w ich rywalizacji i zmienia statystyki.

Katarzyna Kawa zakończyła swoją przygodę z turniejem WTA 250 w Bogocie na etapie ćwierćfinału. Na kortach ziemnych w Kolumbii zmierzyła się z Panną Udvardy, która była rozstawiona z numerem ósmym. Mecz zakończył się porażką Polki wynikiem 6:7 (2-7), 1:6, co oznaczało koniec jej nadziei na dalsze etapy rywalizacji. Udvardy pokazała swoją siłę, dominując zwłaszcza w drugim secie.

Kawa w finale w Bogocie rok temu

Rok wcześniej, podczas tej samej imprezy w Kolumbii, Katarzyna Kawa osiągnęła znacznie lepszy rezultat. Wówczas polska tenisistka zdołała dotrzeć aż do finału turnieju, co było znaczącym sukcesem w jej karierze sportowej. W decydującym meczu musiała jednak uznać wyższość reprezentantki gospodarzy, Camili Osorio, która zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Mecz o tytuł zakończył się wynikiem 3:6, 3:6 na korzyść rywalki z Kolumbii.

Tenisistka z Polski nie zdołała tym razem powtórzyć swojego ubiegłorocznego osiągnięcia w Kolumbii, co pokazuje, jak trudna jest rywalizacja w turniejach WTA. Tegoroczny ćwierćfinał, mimo porażki, nadal jest cennym doświadczeniem dla Kawa. Udział w takich turniejach pozwala na zdobywanie punktów rankingowych i utrzymanie pozycji w światowej czołówce, co jest kluczowe dla jej kariery. Każdy mecz stanowi lekcję.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.