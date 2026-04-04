Imieniny Basi zamienią się w koszmar w "Barwach szczęścia". Dwóch bohaterów przekroczy granice

Emisja 3362. odcinka serialu "Barwy szczęścia" już w poniedziałek

Widzowie drugiego programu Telewizji Polskiej będą mogli śledzić najnowsze perypetie bohaterów już w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:05. To właśnie w 3362. epizodzie Basia zorganizuje przyjęcie imieninowe, które na zawsze zapisze się w pamięci wszystkich zaproszonych osób. Gospodyni nie będzie musiała obawiać się o zachowanie Róży (Anna Gronostaj), Zdzisia (Zbigniew Buczkowski) ani nawet Joli (Małgorzata Potocka), która zazwyczaj znajduje się w centrum uwagi. Tym razem pierwsze skrzypce podczas imprezy zagrają niespodziewanie Tolek i Czesław, całkowicie kradnąc show pozostałym gościom zebranym na uroczystości.

Niestety, Zarzeczny oraz Koszyk bardzo szybko stracą kontrolę nad swoimi emocjami, dając zgromadzonym przyjaciołom wyjątkowo żenujący popis. Głównym powodem skandalicznego zachowania mężczyzn będzie spożyty wcześniej alkohol, który dodatkowo spotęguje tlącą się frustrację Czesława. Mężczyzna wciąż będzie borykał się z ogromną zazdrością, ponieważ nie będzie potrafił zaakceptować faktu, że jego dawne miejsce u boku ukochanej Basi zajmie teraz pewny siebie Tolek.

24

Pijackie ekscesy Tolka i Czesława na imieninach Basi

Podczas trwania urodzinowego przyjęcia obaj rywale nie będą odmawiać sobie kolejnych porcji wysokoprocentowych trunków. Z jednej strony panowie będą mieli doskonały powód do wznoszenia toastów na cześć przyjaciółki, jednak szybko przekroczą wszelkie akceptowalne granice spożycia. Nadmierna ilość wypitego alkoholu doprowadzi do serii gorszących incydentów, które bardzo mocno zdenerwują świętującą tego dnia gospodynię.

Zarzeczny i Koszyk zdominują całe wydarzenie swoim nieobliczalnym zachowaniem. Sytuacja zaogni się szczególnie po tym, jak Czesław uświadomi sobie, że po rozstaniu z Irenką (Krystyna Tkacz) i podjęciu decyzji o rozwodzie, Tolek wprowadził się do domu jego dawnej miłości. Senior z trudem zniesie informację o zacieśniającej się więzi między rywalem a Basią, z którą jeszcze będzie celebrował przejście na zasłużoną emeryturę. Zarzeczny będzie miał świadomość, że sam bezpowrotnie zmarnował szansę na zbudowanie trwałego związku z Grzelakową, co wywoła u niego dodatkową frustrację.

Zarzeczny i Koszyk spróbują naprawić swoje błędy

Pikanterii całej sytuacji doda fakt, że Czesław zupełnie błędnie będzie interpretował intencje swojego przeciwnika. W rzeczywistości Tolek będzie obecnie znacznie bardziej zainteresowany rozwijaniem znajomości z nowo poznaną Józefiną (Elżbieta Jarosik), traktując relację z Basią wyłącznie w kategoriach czystej przyjaźni. Dla zazdrosnego Zarzecznego zacieśnione kontakty między domownikami wydadzą się jednak niezwykle podejrzane, co ostatecznie doprowadzi do wybuchu nagromadzonych emocji.

Konsekwencje awantury widzowie zobaczą w 3363. odcinku produkcji, kiedy całkowicie trzeźwa Grzelakowa postanowi stanowczo skonfrontować się ze swoimi gośćmi. Kobieta nie ukryje głębokiego żalu o to, jak mężczyźni zaprezentowali się przed zgromadzonym towarzystwem. Zawstydzeni seniorzy szybko zrozumieją powagę swojego błędu i natychmiast przystąpią do prób naprawienia wyrządzonych szkód. Zaoferowana pomoc sprawi, że gospodyni w końcu wybaczy im niedawne przewinienia, a obaj rywale ostatecznie zakopią topór wojenny.