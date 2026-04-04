Wielkanoc prawosławna 2026. Kiedy wypada i czym się wyróżnia?

Wielkanoc w tradycji prawosławnej, choć o tym samym duchowym znaczeniu, różni się od katolickiej zarówno datą, jak i formą obchodów.

Święto to poprzedza długi okres przygotowań, naznaczony rygorystycznym postem i intensywnymi nabożeństwami.

Centralnym punktem celebracji jest nocna liturgia, która symbolizuje Zmartwychwstanie i zwiastuje koniec okresu wyrzeczeń.

Prawosławne świętowanie charakteryzuje się głęboką symboliką i spokojem, kładąc nacisk na duchowy wymiar tego uniwersalnego przesłania.

Obchody Wielkanocy w tradycji prawosławnej poprzedza bardzo surowy Wielki Post, trwający 40 dni. W tym czasie wierni ograniczają nie tylko jedzenie, ale również codzienne rozrywki, skupiając się na modlitwie i duchowym przygotowaniu. Kulminacją tego okresu jest Wielki Tydzień, w którym szczególną rolę odgrywają nabożeństwa pasyjne oraz nocne czuwania.

Czym wyróżnia się Wielkanoc prawosławna?

Charakterystyczna jest również symbolika światła. Wierni gromadzą się w świątyniach po zmroku, by wspólnie przeżyć moment Zmartwychwstania. Dopiero w połowie świętowania pojawia się moment, na który wszyscy czekają najbardziej, czyli radosne ogłoszenie Paschy.

Wielkanoc prawosławna wyróżnia się spokojem, głęboką symboliką i silnym naciskiem na duchowy wymiar świąt. Choć obchodzona jest w innym terminie, jej przesłanie pozostaje uniwersalne. To czas nadziei, odrodzenia i wspólnoty, który dla wielu wiernych ma szczególnie osobisty charakter.

Wielkanoc prawosławna 2026 - kiedy wypada?

Wielkanoc prawosławna w 2026 roku wypada 12 kwietnia, czyli tydzień po Wielkanocy katolickiej. Różnica w dacie wynika z faktu, że Kościół prawosławny posługuje się kalendarzem juliańskim przy wyznaczaniu świąt, podczas gdy Kościół katolicki opiera się na kalendarzu gregoriańskim.

Sama Niedziela Paschalna rozpoczyna się nocną liturgią, często odprawianą dokładnie o północy. Wierni witają się wtedy słowami "Chrystus zmartwychwstał", na co odpowiada się "Prawdziwie zmartwychwstał". Dopiero po nabożeństwie można przerwać post i zasiąść do świątecznego posiłku. Tradycyjne potrawy różnią się w zależności od regionu, ale niemal zawsze pojawiają się jajka, chleb paschalny i dania mięsne, na które czekano przez cały post.