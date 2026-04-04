Magdalena Fręch w finale debla WTA Charleston. To jej pierwsze takie osiągnięcie?

Fręch i Bondar w finale debla

Magdalena Fręch wraz z Anną Bondar z Węgier, zapewniły sobie awans do finału debla w prestiżowym turnieju WTA 500 w Charleston. W półfinale z sukcesem pokonały czwarte w rozstawieniu Japonkę Miyu Kato i Meksykankę Giulianę Olmos, triumfując w dwóch setach 6:1, 6:4.

Ich kolejnymi rywalkami w meczu o tytuł będą Amerykanki Desirae Krawczyk i Caty McNally, które do finału awansowały dzięki walkowerowi, udzielonemu przez Włoszkę Elisabettę Cocciaretto i Kazaszkę Julię Putincewą. Wcześniej, w ćwierćfinale, Fręch i Bondar pokonały Nicole Melichar-Martinez i Aleksandrę Panową, także wyeliminowując rozstawione zawodniczki.

Sukces Magdaleny Fręch w Charleston: Co z singla?

Dla Magdaleny Fręch awans do tego finału debla jest pierwszym w karierze osiągnięciem tego rodzaju na poziomie WTA. Wcześniej polska tenisistka brała udział w trzech meczach o tytuł w singlu, odnotowując jeden triumf w Guadalajarze w 2024 roku, oraz dwie porażki – w Pradze w tym samym roku i w Meridzie w obecnym sezonie.

W środę 28-letnia łodzianka, która była jedyną reprezentantką Polski w turnieju w Charleston, zakończyła swój udział w drugiej rundzie singla. Rozstawiona z numerem 11. Fręch, po wolnym losie w pierwszej rundzie, przegrała z Anną Bondar 5:7, 3:6, swoją partnerką deblową.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.