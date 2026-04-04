Filmy i seriale na Wielkanoc 2026. Te produkcje uratują każde świąteczne popołudnie

Nie wiecie, na co zwrócić uwagę w telewizji i sieci podczas Wielkanocy? Zebraliśmy pięć angażujących filmów i seriali, które uświetnią nadchodzące święta. Wszystkie wymienione produkcje łatwo znajdziecie na platformach streamingowych. Listę uzupełniliśmy o najbardziej interesujące pozycje z klasycznej ramówki telewizyjnej.

Głośna komedia "Podlasie" na platformie Netflix

To kolejna odsłona słynnej rodzimej komedii z iście gwiazdorską obsadą. Kiedy kłopoty z pieniędzmi zmuszają Halinę do rezygnacji z wesela, bliscy obmyślają nietypową intrygę. Chcą przyciągnąć do miejscowości turystów i tym samym zdobyć fundusze. Produkcję można obejrzeć na platformie Netflix.

Przeczytaj także: "Film nie zawsze musi dawać nam przez łeb siekierą". Anna Szymańczyk o "Podlasiu" i polskich "comfort movies"

"Jedz, módl się, szczekaj" - nowa komedia o psach w ofercie Netflix

W tej niezwykle głośnej komedii śledzimy losy pięciu oryginalnych posiadaczy czworonogów, którzy rozpaczliwie szukają sposobu na zapanowanie nad swoimi pupilami. Ostatnią deską ratunku okazuje się rygorystyczne szkolenie w tyrolskich górach, prowadzone przez kultowego szkoleniowca Nodona. W kolorowej ekipie znajduje się Ursula – nieznosząca zwierząt działaczka polityczna, która przygarnęła krnąbrną Brendę dla poprawy wizerunku. Poznajemy też łatwowierną Babs, zmagającą się z wielkim i nieposłusznym Torstenem, oraz wiecznie spierających się Ziggy'ego i Helmuta z ich rozkapryszonym yorkiem o imieniu Gaga. Dopełnieniem grupy jest chłodny Hakan, podchodzący z rezerwą do nieobliczalnej Roxy – psa w typie owczarka belgijskiego. Trener Nodon stosuje dość nieszablonowe techniki, by pomóc sfrustrowanym kursantom. Błyskawicznie wychodzi na jaw, że to nie zwierzęta, ale ich właściciele wymagają najpilniejszej terapii. Film jest dostępny w ofercie Netflixa.

Adaptacja "Wichrowych wzgórz" wywołała skandal. Gdzie obejrzeć ten hit?

To najbardziej kontrowersyjny i dzielący widzów obraz ostatnich miesięcy. Mamy tu do czynienia z ekranizacją kultowej książki, ukazującą burzliwą i wyniszczającą relację pomiędzy Cathy (Margot Robbie) a Heathcliffem (Jacob Elordi). Produkcję można kupić lub wypożyczyć w takich serwisach jak Apple TV, Pilot WP, Player, Play NOW, Canal+ Online, Prime Video czy Rakuten TV.

"Detektyw Surprenant: Morderstwo na wyspie" zagościł w Canal+

Ekranizacja kryminalnej książki Jeana Lemieux zabiera odbiorców na urokliwe, ale pełne sekretów kanadyjskie Wyspy Magdaleny. Kiedy bez śladu przepada Rosalie Richard, dorastająca córka miejscowego włodarza, w cichej dotąd społeczności wybucha panika. Kolejnego dnia służby dokonują przerażającego znaleziska – odkrywają zwłoki nastolatki, a okrucieństwo sprawcy wstrząsa wyspiarzami. Tutejsza policja, zajmująca się do tej pory błahymi sprawami, zupełnie nie radzi sobie z tak dużym wyzwaniem dochodzeniowym.

Do akcji wkracza montrealski śledczy, André Surprenant, który błyskawicznie uświadamia sobie, że to śledztwo diametralnie różni się od jego dotychczasowych spraw. W zamkniętej, znającej się od podszewki społeczności, rozwikłanie brutalnej zbrodni okazuje się niezwykle skomplikowanym zadaniem. Sytuację dodatkowo zaognia wizyta inspektora Sébastiena Gingrasa, który przylatuje z Quebecu. Funkcjonariusze nie potrafią znaleźć wspólnego języka, a narastające animozje utrudniają pracę pod presją uciekającego czasu i mnożących się podejrzanych. Jedyną osobą, na którą Surprenant może bezwarunkowo liczyć w każdej sytuacji, jest w pełni oddana sprawie policjantka Geneviève Savoie. Produkcję udostępniono w ofercie serwisu Canal+.

Serial "Harry Hole" Jo Nesbø opowiada o seryjnym mordercy

Telewizyjna produkcja o pościgu za zbrodniarzem, za którą odpowiada wybitny twórca literatury kryminalnej, Jo Nesbø. Na pierwszym planie widzimy specyficznego detektywa, Harry'ego Hole, który rewelacyjnie radzi sobie z namierzaniem bandytów, ale w życiu prywatnym ponosi klęski, dręczony upiorami z przeszłości. Tytuł obnaża również brutalną wojnę dwóch funkcjonariuszy, pracujących rzekomo w jednej instytucji, ale stojących po przeciwnych stronach barykady. W premierowym sezonie Harry stawia czoła swojemu dawnemu przeciwnikowi – zdemoralizowanemu Tomowi Waalerowi. Lawirując na granicy zawodowej etyki i czystego pragmatyzmu, musi schwytać seryjnego zabójcę i doprowadzić do skazania Waalera, zanim sprawy przybiorą dramatyczny obrót. Tytuł zasila katalog platformy Netflix.

Wielkanoc w TV. Co stacje przygotowały na świąteczny weekend?

4 kwietnia – Sobota Wielkanocna:

Godzina 9:55 – emisja filmu "Pan Wołodyjowski" na kanale Kino Polska

Godzina 12:00 – kultowi "Siedmiu wspaniałych" na antenie TVP1

Godzina 12:10 – wzruszający "Mój przyjaciel Hachiko" w stacji TVP2

Godzina 13:30 – historyczni "Krzyżacy" do obejrzenia w Kino Polska

Godzina 15:05 – kinowy hit "Diabeł ubiera się u Prady" w stacji Polsat

Godzina 15:35 – klasyk "Vabank" prezentowany przez TVN

Godzina 17:05 – niezapomniany "Znachor" (wersja z 1982 r.) w Kino Polska

Godzina 21:45 – głośna "Barbie" emitowana na kanale TVN

Godzina 22:55 – wielokrotnie nagradzane "Boże Ciało" w stacji Kino Polska

5 kwietnia – Niedziela Wielkanocna:

Godzina 12:00 – produkcja "Potop Redivivus" na kanale Kino Polska

Godzina 13:40 – powtórka filmu "Znachor" z 1982 r. w TVP1

Godzina 15:55 – komediowy obraz "Poszukiwany, poszukiwana" w Kino Polska

Godzina 16:15 – kolejna szansa na "Znachora" z 1982 r., tym razem w TVN

Godzina 17:55 – satyryczny "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz" w Kino Polska

Godzina 20:00 – legendarna "Seksmisja" dostępna na kanale Kino Polska

Godzina 21:25 – romantyczny "Uwierz w ducha" na antenie stacji TVN

Godzina 22:40 – komedia "Pokaż kotku co masz w środku" w stacji Kino Polska

6 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny:

Godzina 09:30 – kostiumowy film "Rozważna i romantyczna" na TVP1

Godzina 09:35 – animowany "Ratatuj" emitowany w telewizji Polsat

Godzina 11:45 – klasyczne "Nad Niemnem" na antenie stacji Kino Polska

Godzina 11:50 – zimowa "Kraina lodu" dostępna w stacji Polsat

Godzina 13:20 – ekranizacja powieści "Lalka" w ramówce TVP1

Godzina 14:05 – animowana "Vaiana: Skarb oceanu" na kanale Polsat

Godzina 15:50 – słynna komedia "Nie ma róży bez ognia" w Kino Polska

Godzina 16:20 – niezastąpiony "Mis" na antenie telewizyjnej Dwójki (TVP2)

Godzina 16:35 – popularny "Zwierzogród" w ofercie kanału Polsat

Godzina 18:00 – produkcja "Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka" na kanale Kino Polska

Godzina 20:00 – romantyczny film "Jeszcze raz" w stacji Kino Polska

Godzina 22:05 – tytuł "Horror story" zamykający świąteczny wieczór w Kino Polska