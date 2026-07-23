"Akacjowa 38", odc. 930, 931, 932, 933, 934 - streszczenie. Co wydarzy się 10-14 sierpnia 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 930. Poniedziałek 10.08.2026

Mieszkańcy Akacjowej 38 uświadamiają sobie, że Ursula pogrąża się w szaleństwie. Kobieta grozi Samuelowi, że powie prawdę o nim. Trini wie, że Antonito symuluje uraz kolana, by nie pracować i spokojnie zajmować się wynalazkiem. Flor błaga Felipe, by podjął się obrony El Peni. Pułkownik przyznaje się sąsiadom, że traci wzrok. Jednak ich życzliwe, lecz niezdarne wsparcie doprowadza go do szału. Ursulę odwiedza ojciec.

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"Akacjowa 38" - odcinek 931. Wtorek 11.08.2026

Przekupiony przez Samuela ojciec Ursuli posyła córkę do szpitala psychiatrycznego. Świadkami jej wyprowadzenia z domu są prawie wszyscy lokatorzy kamienicy. Trini donosi mężowi, że Antonito udaje kontuzję kolana, by nie pracować i zajmować się wynalazkiem. Pułkownik coraz bardziej traci wzrok. Silvia namawia go na operację. Diego proponuje Blance wyjazd na stałe do Huelvy.

"Akacjowa 38" - odcinek 932. Środa 12.08.2026

Antonito jest tak pochłonięty wynalazkiem, że zaniedbuje spotkania towarzyskie i biznesowe, co budzi prawdziwą złość don Ramona. Felipe zgadza się być obrońcą El Penii i Flora nie upiera się już przy sprzedaży La Deliciosy; spłaci w ratach honorarium adwokata. Blanca i Diego przedstawiają sąsiadom Moisesa i opowiadają im historię jego porwania i odzyskania. Planują też przeprowadzkę do Huelvy, gdzie Diego będzie pracował w przemyśle kopalnianym. Samuel odwiedza Ursulę i straszy ją, że zabije Moisesa. Na Akacjową wraca Lucia.

"Akacjowa 38" - odcinek 933. Czwartek 13.08.2026

Doktor Taronji godzi się zoperować don Artura natychmiast. Diego informuje Samuela, że wyjadą z Blancą i Moisesem do Huelvy. Wtedy Samuel postanawia, że jednak zrobi wszystko, by odzyskać Blancę. Odwiedza Ursulę i oświadcza jej, że zabije Moisesa. Liberto jest zatrzymywany na ulicy przez kobiety i proszony o autograf, co budzi wielką zazdrość Rosiny. Ramon składa Inigowi propozycję kupna La Deliciosy za wysoką sumę. Myśli, że będzie to dobry biznes dla Antonita. Jednak Inigo odmawia sprzedaży.

"Akacjowa 38" - odcinek 934. Piątek 14.08.2026

Mimo hojnej oferty don Ramona Inigo nie chce sprzedać La Deliciosy. Odmiennego zdania jest Flora, która potrzebuje pieniędzy, by ratować El Penę. Samuel sprawiedliwie dzieli spadek po ojcu. Diego zaczyna jednak podejrzewać, że to brat podrobił list pisany rzekomo przez ojca z sanatorium. Lolita jest zła, że Antonito bardziej zajmuje się swoim wynalazkiem niż nią. Riera przysyła Diegowi list, w którym pisze, że ma dla niego ważne informacje.