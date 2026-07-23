Panna młoda, odcinek 159: Okrutna diagnoza i paraliż Mukadder. Beyza w końcu zatriumfuje nad teściową

Emocjonujący 159. odcinek „Panna młoda” w TVP2. Prawda o ojcostwie znów utajniona

Dramatyczne wydarzenia w najnowszej odsłonie serialu to pokłosie dawnych decyzji Mukadder. Matka przez lata manipulowała życiem Cihana, przymuszając go do ślubu z Beyzą, a następnie – gdy ta nie dała mu potomka – aranżując małżeństwo z Hancer.

Nowa wybranka syna szybko stała się dla niej celem zaciekłych ataków. Mukadder ma na swoim koncie wiele mrocznych czynów wobec Hancer, jednak ostatecznie wyrzuty sumienia zaczynają ją przytłaczać. Kobieta ukrywa przed Cihanem kluczowy fakt: Beyza nie jest biologiczną matką jego syna, a on sam nie jest ojcem dziecka. Prawda ta nieprędko ujrzy światło dzienne. Choć seniorka będzie blisko wyznania tajemnicy, w kluczowym momencie zabraknie jej odwagi.

Panna młoda, odcinek 159: Straszna diagnoza w szpitalu. Mukadder częściowo sparaliżowana

W 159. odcinku „Panna młoda” stan zdrowia Mukadder ulegnie drastycznemu pogorszeniu. Gdy bezwzględna Beyza wkroczy do jej pokoju, teściowa, choć będzie miała otwarte oczy, nie wykaże żadnej reakcji. Przebiegła synowa natychmiast wykorzysta tę sytuację, by wylać swoją żółć. Z satysfakcją oświadczy chorej, że Cihan nigdy nie dowie się prawdy o małym chłopcu. Pod wpływem tych słów seniorka ponownie straci przytomność.

Karetka przewiezie matkę Cihana z posiadłości Develioglu prosto do kliniki. Tam w 159. odcinku „Panna młoda” medycy przekażą rodzinie zatrważające wieści. Mukadder przejdzie udar mózgu i zostanie dotknięta paraliżem.

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– Niestety, nie mam dobrych wiadomości. U pani Mukadder doszło do udaru spowodowanego zakrzepem w mózgu. W wyniku tego lewa strona jej ciała została sparaliżowana

Tymi słowami lekarz ostrzeże Beyzę, jej ojca Nusreta oraz Engina, który również zjawi się w placówce medycznej.

– Czy ten paraliż będzie trwały? Czy istnieje szansa, że wróci do zdrowia?

Dopytywać będzie zaniepokojony Nusret.

– Na ten moment trudno cokolwiek przesądzać. Mowa najprawdopodobniej stopniowo powróci, ale jeśli chodzi o chodzenie i ogólną sprawność ruchową… to będzie bardzo długi proces. Rehabilitacja potrwa miesiące, być może lata. Wiele zależy od siły organizmu oraz determinacji samej pacjentki.

Triumf Beyzy w 159. odcinku „Panna młoda”. Przejmie fortunę zrujnowanej teściowej

W 159. epizodzie „Panna młoda” Beyza zachowa chłodną twarz, choć w rzeczywistości tragedia Mukadder nie zrobi na niej żadnego wrażenia. Intrygantka od dawna liczyła na śmierć znienawidzonej teściowej. Biorąc pod uwagę, że seniorka – wierząc w istnienie wnuka – zapisała jej już rezydencję, przyszłość chorej przestanie mieć dla niej znaczenie. Ze względu na wciąż utrzymujące się niebezpieczeństwo pogorszenia stanu zdrowia, personel medyczny zakaże wizyt.

– Zagrożenie nadal nie minęło. Istnieje ryzyko utworzenia się kolejnego zakrzepu, dlatego podajemy jej leki rozrzedzające krew i stale monitorujemy stan pacjentki. Na razie nie powinna mieć żadnych odwiedzin.

Przejęcie całego majątku niepełnosprawnej Mukadder przez wyrachowaną Beyzę to teraz jedynie kwestia czasu.