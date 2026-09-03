Uzależniona Julka zechce uciec z odwyku w "Na Wspólnej". Igor zastawi pułapkę na dilera

"Na Wspólnej" odcinek 4283 - czwartek, 24 września o godz. 20.15 w TVN

Po siedmiu dniach terapii w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień Julka zadzwoni do ojca. Nastolatka zacznie błagać, aby natychmiast zabrał ją do domu. Będzie to spowodowane potężnym głodem narkotykowym, a w placówce nie będzie szans na zdobycie używek. Dziewczyna nie przekona dyrektora do przepustki, dlatego całą nadzieję będzie pokładała w ojcu, który wielokrotnie dawał się jej zmanipulować.

W 4283. odcinku "Na Wspólnej" Igor faktycznie przyjedzie do ośrodka na spotkanie z córką. Wysłucha jej próśb, ale tym razem będzie stanowczy. Nie zabierze jej do domu, do czego przyczyni się dyrektor placówki. Ekspert uświadomi Nowakowi, że zachowanie Julki to wyłącznie efekt odstawienia narkotyków. Podkreśli, że tylko kontynuacja leczenia w zamkniętym ośrodku może przynieść oczekiwane rezultaty.

Igor nie ulegnie błaganiom uzależnionej Julki w 4283. odcinku "Na Wspólnej"

W 4283. odcinku "Na Wspólnej" Nowak wyciągnie wnioski z przeszłości. Wcześniej pozwolił na terapię córki w warunkach domowych, co skończyło się szybkim powrotem do brania narkotyków. Igor nie będzie zamierzał po raz kolejny ryzykować życiem Julki, dlatego zdecyduje się pozostawić ją pod opieką specjalistów.

Na jego decyzję wpłynie również przypadkowe spotkanie. Na korytarzu ośrodka Igor pozna Wiolę (w tej roli Tamara Arciuch), matkę Anastazji (Alicja Matusiak). Kobieta, która również będzie walczyła o zdrowie uzależnionej córki, podzieli się z nim swoimi doświadczeniami. Ta rozmowa ostatecznie przekona Nowaka, że postępuje słusznie.

Igor wymierzy sprawiedliwość w 4283. odcinku "Na Wspólnej"?

W tym samym odcinku nastąpi przełom w innej sprawie. Igor wreszcie otrzyma wiadomość od dilera, do którego wcześniej pisał z telefonu córki. Przestępca odezwie się dopiero po powrocie z nową partią towaru, gotowy ubić kolejny interes z nastolatką.

W 4283. odcinku "Na Wspólnej" Nowak zdecyduje się na radykalny krok. Postanowi zorganizować pułapkę, by samodzielnie dopaść człowieka odpowiedzialnego za dramat jego dziecka. Widzowie przekonają się w kolejnych odcinkach, czy jego ryzykowny plan zakończy się sukcesem.

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