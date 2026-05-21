"Uroczysko": streszczenie odcinka 260

Odcinek numer 259 serialu "Uroczysko" przyniósł kolejną mroczną zagadkę, a was zapewne zaskoczył fakt, jak szybko rutynowe zgłoszenie leśniczego o porzuconym aucie zamieniło się w poważną sprawę kryminalną. Kiedy Alex otworzyła bagażnik odnalezionego pojazdu, natknęła się na zwłoki mężczyzny, którego tożsamości nie udało się ustalić nawet w systemie Schengen. Chociaż wstępna sekcja zwłok nie wykazała żadnych wyraźnych śladów przemocy, śledczy musieli szukać odpowiedzi w mniej oczywistych dowodach, skupiając się na szczegółowej analizie wymiocin. W międzyczasie w całej historii pojawiła się tajemnicza i elegancka kobieta w maseczce, co wprowadziło do dochodzenia jeszcze więcej niepokoju. Ostatecznie rozproszone dotąd tropy połączyły się w spójną całość, wskazując na użycie rzadkiej oraz wyjątkowo śmiertelnej trucizny. Warto zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy bohaterów w kolejnej odsłonie serialu.

"Uroczysko" odc. 260 - streszczenie

Policjanci pojawiają się na tradycyjnym łemkowskim obrzędzie pożegnalnym Igora Wasylenki, starając się znaleźć nowe ślady w sprawie jego zgonu. W tym samym czasie w placówce medycznej zapadają trudne decyzje, ponieważ stan Julii drastycznie się pogarsza, co budzi duży niepokój personelu i bliskich. Przełomem w prowadzonym dochodzeniu może okazać się nagranie z kamer bezpieczeństwa, na którym zarejestrowano istotną sytuację dokładnie o godzinie 1:01. Równolegle toczy się postępowanie sądowe przeciwko zatrzymanemu pisarzowi, a Olszewska robi wszystko, aby usłyszał on sprawiedliwy wyrok. Widzimy również zbliżenie między Olkiem a Laurą, natomiast Filip, owładnięty gniewem, planuje odwet za minione wydarzenia.

"Uroczysko" odc. 260 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani produkcji z pewnością nie mogą doczekać się kontynuacji losów postaci z malowniczego miasteczka. Aby być na bieżąco z najnowszymi wątkami kryminalnymi i prywatnymi perypetiami policjantów, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Stacja przygotowała emisję tak, aby każdy mógł spokojnie zasiąść do seansu po całym dniu obowiązków. Nowy odcinek zostanie wyświetlony 28 maja 2026 roku na antenie kanału TV4 o godzinie 20:00.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to produkcja, która udowadnia, że za fasadą spokojnej miejscowości mogą kryć się trudne do rozwiązania zagadki. Główna oś fabuły opiera się na pracy Agaty i Filipa, którzy mimo dzielących ich różnic, potrafią wspólnie doprowadzić do ujęcia sprawców. Każda sprawa kryminalna rozpisana jest na dwa odcinki, co pozwala lepiej poznać motywy działania przyjezdnych i stałych mieszkańców. To połączenie klasycznego kryminału z wątkami obyczajowymi sprawiło, że serial zdobył stałe grono odbiorców. W produkcji występują m.in.:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)