"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1039

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to serial, w którym wrocławscy policjanci musieli ostatnio zmierzyć się z wyjątkowo trudną i zagmatwaną sytuacją. Rosa i Walczak otrzymali anonimowy kadr z monitoringu ukazujący Głowackiego oraz prawdziwego sprawcę, Muchę, na miejscu zbrodni. Chociaż funkcjonariusze chcieli szybko oczyścić Piotra z zarzutów, prokurator Marc uznał ten dowód za niewystarczający, co zmusiło ich do desperackiego poszukiwania nadawcy oraz pełnego nagrania. W tym samym czasie przebywający w areszcie Głowacki uratował życie gangsterowi Łysce, jednak zdarzenie to szybko obróciło się przeciwko niemu. Przez krążącą plotkę o rzekomym ataku bohater znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a wizja krwawej zemsty ze strony współwięźniów stała się aż nadto realna. Zobaczmy więc, co tym razem przygotował los dla funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1039 - streszczenie

Górska dochodzi do wniosku, że w jej mieszkaniu cyklicznie, co siedem lat, dochodzi do tragicznych wydarzeń. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce jeszcze w 1998 roku, kiedy młody Ludwik Kruk był świadkiem morderstwa własnej rodziny dokonanego przez ojca. Chłopak po tych traumatycznych przeżyciach trafił pod opiekę bardzo religijnych krewnych, co wpłynęło na jego fanatyczny światopogląd. Mimo planów zostania duchownym, Kruk został ostatecznie wydalony z seminarium za brutalne zachowanie oraz próbę otrucia innego kleryka. Zebrane przez śledczą informacje pozwalają jej wytypować osobę odpowiedzialną za niepokojące zdarzenia. W tym samym czasie Garda prowadzi intensywne poszukiwania zaginionej Wiktorii.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1039 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu miłośników polskich produkcji kryminalnych z niecierpliwością czeka na każdy kolejny wieczór z wrocławskimi policjantami. Obserwowanie pracy Górskiej i Gardy stało się stałym elementem ramówki dla osób lubiących mroczne zagadki. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych ustaleń w sprawie Ludwika Kruka, warto wcześniej zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Premiera najnowszego odcinka odbędzie się w czwartek, 28 maja 2026 roku. Epizod zostanie wyemitowany na antenie TV4 o godzinie 20:30.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Wrocławski wydział dochodzeniowo-śledczy to miejsce, gdzie praca nigdy się nie kończy, a inspektor Kubis dba o to, by każda sprawa znalazła swój finał. Serial od lat przyciąga tych, którzy lubią patrzeć na policjantów mierzących się z najtrudniejszymi wyzwaniami w mieście. Możemy tu obserwować nie tylko skomplikowane techniki śledcze, ale też prywatne perypetie funkcjonariuszy. To idealna propozycja dla każdego, kto ceni sobie porządny kryminał z wyrazistymi postaciami. W serialu występują między innymi:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)