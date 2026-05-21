"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1434

Ostatnie dni na wrocławskiej komendzie przyniosły sporo zamieszania, a serial "Policjantki i Policjanci" kolejny raz postawił bohaterów w trudnej sytuacji. Wszystko zaczęło się od niespodziewanej nieobecności Marka, którego miejsce u boku zaskoczonej Darii zajęła Natalia. Podczas zajęć w liceum z udziałem Juliusza oraz psa Luny policjantki odnalazły w szkolnym składziku ranną i nieprzytomną nauczycielkę Amelię. Prowadzone w tej sprawie śledztwo szybko ujawniło liczne napięcia w szkole, prowadząc do zastraszonego ucznia, jego rodziny, a także zwolnionego wcześniej pedagoga. Wkrótce na jaw wyszły też dramatyczne informacje o tym, że Korwicki został brutalnie pobity. Czego zatem należy się spodziewać w kolejnym odcinku?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1434 - streszczenie

Patrol zajmuje się zgłoszeniem dotyczącym domniemanego uprowadzenia Oleny oraz jej synka. Na miejscu funkcjonariusze zastają zdemolowane pomieszczenia i krew, co sugeruje, że doszło do brutalnego zajścia. Partner kobiety wskazuje jako winnego jej byłego męża, jednak ten odpiera zarzuty i kieruje podejrzliwość w stronę innego mężczyzny. Szybko okazuje się, że kobieta została wcześniej zatrzymana przez służby za nielegalny handel wyrobami tytoniowymi, a mały Matwij został przewieziony do izby dziecka. Chłopiec jednak ucieka z placówki, podczas gdy nieznana osoba zaczyna wcielać w życie niebezpieczny zamiar. Równolegle Ola i Mikołaj spędzają czas na wspólnym wyjeździe, który przerywa niespodziewana wizyta Edyty z istotną ofertą.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1434 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani wrocławskich funkcjonariuszy z niecierpliwością czekają na rozwinięcie wątków kryminalnych i osobistych swoich ulubieńców. Serial regularnie pojawia się na antenie, oferując stałe pasmo premierowych historii z życia patrolu. Aby być na bieżąco z działaniami Miłosza i Emilii, warto zarezerwować sobie czas w czwartkowy wieczór. Nowe odcinki trafiają do ramówki punktualnie, przyciągając przed ekrany liczne grono odbiorców. Najbliższy odcinek zostanie wyemitowany 28 maja 2026 roku o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie historie, w których policyjne interwencje mieszają się z prywatnymi problemami mundurowych, ten serial jest właśnie dla was. Śledzimy tu losy wrocławskich funkcjonariuszy, którzy codziennie mierzą się z niebezpiecznymi przestępcami, ale też z kłopotami w swoich domach czy relacjach. To opowieść o ludziach z krwi i kości, którzy czasem mają chwile zwątpienia, ale zawsze starają się stać na straży prawa. Wrocławskie ulice stają się tłem dla skomplikowanych spraw kryminalnych oraz rodzących się uczuć między partnerami z patrolu. W serialu występują między innymi:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)