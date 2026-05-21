"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1434

Ostatnie dni na wrocławskiej komendzie przyniosły sporo zamieszania, a serial "Policjantki i Policjanci" kolejny raz postawił bohaterów w trudnej sytuacji. Wszystko zaczęło się od niespodziewanej nieobecności Marka, którego miejsce u boku zaskoczonej Darii zajęła Natalia. Podczas zajęć w liceum z udziałem Juliusza oraz psa Luny policjantki odnalazły w szkolnym składziku ranną i nieprzytomną nauczycielkę Amelię. Prowadzone w tej sprawie śledztwo szybko ujawniło liczne napięcia w szkole, prowadząc do zastraszonego ucznia, jego rodziny, a także zwolnionego wcześniej pedagoga. Wkrótce na jaw wyszły też dramatyczne informacje o tym, że Korwicki został brutalnie pobity. Czego zatem należy się spodziewać w kolejnym odcinku?
"Policjantki i Policjanci" odc. 1434 - streszczenie
Patrol zajmuje się zgłoszeniem dotyczącym domniemanego uprowadzenia Oleny oraz jej synka. Na miejscu funkcjonariusze zastają zdemolowane pomieszczenia i krew, co sugeruje, że doszło do brutalnego zajścia. Partner kobiety wskazuje jako winnego jej byłego męża, jednak ten odpiera zarzuty i kieruje podejrzliwość w stronę innego mężczyzny. Szybko okazuje się, że kobieta została wcześniej zatrzymana przez służby za nielegalny handel wyrobami tytoniowymi, a mały Matwij został przewieziony do izby dziecka. Chłopiec jednak ucieka z placówki, podczas gdy nieznana osoba zaczyna wcielać w życie niebezpieczny zamiar. Równolegle Ola i Mikołaj spędzają czas na wspólnym wyjeździe, który przerywa niespodziewana wizyta Edyty z istotną ofertą.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1434 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani wrocławskich funkcjonariuszy z niecierpliwością czekają na rozwinięcie wątków kryminalnych i osobistych swoich ulubieńców. Serial regularnie pojawia się na antenie, oferując stałe pasmo premierowych historii z życia patrolu. Aby być na bieżąco z działaniami Miłosza i Emilii, warto zarezerwować sobie czas w czwartkowy wieczór. Nowe odcinki trafiają do ramówki punktualnie, przyciągając przed ekrany liczne grono odbiorców. Najbliższy odcinek zostanie wyemitowany 28 maja 2026 roku o godzinie 19:00 na kanale TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
Jeśli lubicie historie, w których policyjne interwencje mieszają się z prywatnymi problemami mundurowych, ten serial jest właśnie dla was. Śledzimy tu losy wrocławskich funkcjonariuszy, którzy codziennie mierzą się z niebezpiecznymi przestępcami, ale też z kłopotami w swoich domach czy relacjach. To opowieść o ludziach z krwi i kości, którzy czasem mają chwile zwątpienia, ale zawsze starają się stać na straży prawa. Wrocławskie ulice stają się tłem dla skomplikowanych spraw kryminalnych oraz rodzących się uczuć między partnerami z patrolu. W serialu występują między innymi:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)