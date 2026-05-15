Nie soda i nie ocet. Ten środek załatwi chwasty na kostce brukowej w jedną noc

Zamiast chemii użyj proszku do prania. Chwasty na kostce brukowej znikną

Niechciane rośliny to prawdziwa zmora właścicieli ogrodów. Mają znikome wymagania, radzą sobie w najgorszych warunkach i błyskawicznie przejmują teren. W Polsce do najpopularniejszych gatunków należą mniszek lekarski, koniczyna i niezwykle oporny perz. Chwasty to agresywni intruzi – kradną cenną wodę, miejsce i składniki odżywcze, przez co pożądane nasadzenia słabną i marnieją.

Wiele z tych roślin ma bardzo płytki układ korzeniowy, co pozwala im na szybką ekspansję. Z tego względu chwasty nagminnie wyrastają w spoinach między kostką brukową czy płytami chodnikowymi. Ich obecność nie jest tylko problemem estetycznym, bo rozrastające się korzenie mogą powodować pęknięcia nawierzchni. Pozbycie się ich z bruku to trudne zadanie – wyrywanie ręczne zazwyczaj nie przynosi trwałych efektów i problem szybko powraca. Zwykle rekomenduje się użycie silnej chemii, która spali roślinę wraz z korzeniem, nie niszcząc przy tym podłoża. Często wymienia się sodę oczyszczoną lub ocet, ale istnieje inna, zaskakująca alternatywa. Na facebookowych forach dla ogrodników prawdziwym hitem staje się zwykły proszek do prania. Jak podaje portal Express.co.uk, na grupie "Gardening Hints and Tips" użytkownicy masowo chwalą tę metodę.

„Używałem soli, ale proszek do prania był znacznie skuteczniejszy”

– napisał jeden z internautów. Ktoś inny podkreślił, że rezultaty widać błyskawicznie.

- Proszek do prania to łagodniejsza alternatywa dla silnych chemicznych środków chwastobójczych, które mogą uszkodzić powierzchnię tarasu lub podjazdu, zwłaszcza jeśli jest on wykonany z delikatnego kamienia -

– wyjaśnił na łamach portalu specjalista do spraw ogrodnictwa, Tom Clifford.

Jak zastosować proszek do prania na chwasty w kostce brukowej?

Tajemnica tkwi w składzie – większość popularnych proszków piorących zawiera boraks, który działa jako odplamiacz i ma właściwości bakteriobójcze. Zawarty w nim bor jest toksyczny dla flory, powodując jej błyskawiczne wysychanie i śmierć. Zastosowanie tego patentu jest niezwykle proste. Wystarczy zaaplikować proszek bezpośrednio na miejsca, gdzie rosną chwasty, a następnie obficie polać je gorącą wodą. Tak przygotowaną miksturę zostawiamy na noc. Rano pozostaje jedynie usunąć martwe resztki. Trzeba jednak uważać – środek ten niszczy wszystkie rośliny bez wyjątku, dlatego absolutnie nie należy stosować go na trawnikach czy rabatach kwiatowych.

