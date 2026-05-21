Jeśli masz wrażenie, że w temacie komedii romantycznych powiedziano już wszystko, to usiądź wygodnie, bo zaraz zmienię twoje zdanie. Czasem po prostu potrzebujemy czegoś, co jest jednocześnie bezbłędnie zabawne, odważne i... zaskakująco trafne. Właśnie z taką propozycją wracają twórcy kultowego już serialu animowanego „Big Mouth”, który na nowo zdefiniował humor o dojrzewaniu.

Tym razem biorą na warsztat coś jeszcze bardziej pierwotnego. Ich nowy serial to „Okres godowy” - animowana komedia dla dorosłych, która obiecuje humor bez żadnych hamulców. Sprawdziłam, co dokładnie dla nas przygotowali i powiem jedno: fani „Big Mouth” będą zadowoleni. Zapisz sobie tę datę w kalendarzu, bo serial pojawi się na platformie Netflix już 22 maja 2026 roku.

Co się dzieje, gdy niedźwiedzie i lisy zaczynają randkować?

Zapomnij o klasycznych historiach miłosnych z ludźmi w rolach głównych. „Okres godowy” zabiera nas prosto do lasu, gdzie życie uczuciowe i seksualne zwierząt okazuje się niezwykle podobne do naszego. To opowieść o uniwersalnej potrzebie znalezienia partnera, miłości, pragnieniach i wszystkich tych skomplikowanych relacjach, które znamy z własnego doświadczenia.

Głównymi bohaterami są tu niedźwiedzie, szopy, jelenie, lisy i cała masa innych, jak obiecują twórcy - napalonych, uroczych leśnych stworzeń. Każde z nich zmaga się z presją przedłużenia gatunku, randkowymi porażkami i gorączkowym poszukiwaniem drugiej połówki. Wyobraź sobie niezręczność pierwszej randki, ale z udziałem nieśmiałego jelenia i zadziornej lisicy.

W oryginalnej wersji głosu użyczyli znani aktorzy. Nick Kroll („Big Mouth”) wystąpi jako szop o imieniu Ray, Zach Woods („In the Know”) jako niedźwiedź o imieniu Josh, June Diane Raphael („Grace i Frankie”) jako łania o imieniu Fawn oraz Sabrina Jalees jako lisica o imieniu Penelope.

Humor bez cenzury i urocze zwierzaki? To połączenie musisz zobaczyć

Jeśli sam fakt, że za serialem stoją twórcy „Big Mouth”, jeszcze cię nie przekonał, pomyśl o tym w ten sposób: dostajemy komedię, która bez żadnych filtrów i tematów tabu opowiada o związkach, ale w niezwykle kreatywnym i świeżym opakowaniu. To nie jest bajka dla dzieci, a pełnoprawna komedia romantyczna dla dorosłych, która wykorzystuje świat zwierząt, by w krzywym zwierciadle pokazać nasze własne lęki, pragnienia i absurdy życia w relacjach i różnych konfiguracjach.

Spodziewam się tutaj ostrego i odważnego humoru, trafnych obserwacji społecznych i postaci, z którymi będziemy mogli się utożsamić, nawet jeśli będą pokryte futrem. To idealna propozycja na wieczór, gdy masz ochotę się pośmiać, ale jednocześnie szukasz w serialu czegoś więcej niż tylko pustej rozrywki.

