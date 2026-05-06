"Uroczysko": streszczenie odcinka 251

Wydarzenia w serialu "Uroczysko" przybrały ostatnio nieoczekiwany obrót, gdy nagranie z monitoringu okazało się jedynie mylnym tropem. Po wypuszczeniu głównego podejrzanego śledczy próbowali ustalić, kto dostarczył przesyłkę Armandowi Jesionie w dniu jego śmierci. Podczas gdy Filip ponownie przeszukiwał dom zmarłego geniusza w poszukiwaniu przeoczonych śladów, Dylan skupił się na rozpracowaniu działania tajemniczego robota. Na komendzie nie brakowało też prywatnych zawirowań, ponieważ aspirant zakończył okres próbny, a zazdrość Olka o Zuzę stawała się coraz bardziej widoczna. Przełomem okazała się książka od Olszewskiej, która niespodziewanie otworzyła nowy etap w sprawie zabójstwa Kasi. Wszystko wskazuje na to, że te wydarzenia na zawsze zmienią bieg trwającego śledztwa.
"Uroczysko" odc. 251 - streszczenie
Śmierć Mikiego staje się punktem wyjścia dla nowego dochodzenia, w którym kluczowe okazują się ślady pobicia na ciele ofiary. Marcin wraz z Alexem starają się dotrzeć do prawdy, bazując na swoich doświadczeniach z życia na osiedlu. Pomocną dłoń wyciąga do nich pewien emeryt, który doskonale orientuje się w lokalnych powiązaniach między mieszkańcami. Równolegle Olszewska i Filip prowadzą poszukiwania tajemniczego schroniska położonego na terenie Beskidu Żywieckiego. Sytuacja staje się jeszcze poważniejsza, gdy w warsztacie samochodowym dochodzi do kolejnej tragedii i życie traci Foksiu, który był blisko związany z pierwszą ofiarą.
"Uroczysko" odc. 251 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli nie możecie doczekać się rozwiązania tej mrocznej zagadki, warto zarezerwować sobie wolny wieczór przed telewizorem. Przygody policjantów z malowniczej miejscowości przyciągają przed ekrany wiele osób zainteresowanych lokalnymi dochodzeniami. Dobrze jest śledzić każdy szczegół śledztwa, aby samodzielnie spróbować wytypować sprawcę zdarzeń w warsztacie. Najnowszy odcinek produkcji zostanie wyemitowany 13 maja 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale TV4 o godzinie 20:00.
"Uroczysko" - opis serialu i obsada
Ten serial to świetna propozycja dla każdego, kto lubi połączenie spokojnych krajobrazów z mrocznymi historiami kryminalnymi. Głównymi postaciami są Agata i Filip, którzy mimo kompletnie różnych charakterów tworzą w pracy bardzo zgrany zespół. Akcja toczy się w turystycznym miasteczku, gdzie przyjezdni goście często wpadają w tarapaty, zmuszając mundurowych do intensywnego działania. Oprócz wątków zawodowych regularnie zaglądamy też do prywatnego życia bohaterów pracujących na miejscowej komendzie. W produkcji występuje wielu utalentowanych aktorów, a obsada tego serialu to m.in.:
- Katarzyna Ucherska (jako Agata)
- Antoni Królikowski (jako Filip)
- Julita Koper (jako Zuza)
- Jakub Dąbrowski (jako Olek)
- Anna Iberszer (jako Laura)
- Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
- Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
- Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
- Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
- Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
- Honorata Witańska (jako Anka)