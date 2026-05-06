"Uroczysko": streszczenie odcinka 251

Wydarzenia w serialu "Uroczysko" przybrały ostatnio nieoczekiwany obrót, gdy nagranie z monitoringu okazało się jedynie mylnym tropem. Po wypuszczeniu głównego podejrzanego śledczy próbowali ustalić, kto dostarczył przesyłkę Armandowi Jesionie w dniu jego śmierci. Podczas gdy Filip ponownie przeszukiwał dom zmarłego geniusza w poszukiwaniu przeoczonych śladów, Dylan skupił się na rozpracowaniu działania tajemniczego robota. Na komendzie nie brakowało też prywatnych zawirowań, ponieważ aspirant zakończył okres próbny, a zazdrość Olka o Zuzę stawała się coraz bardziej widoczna. Przełomem okazała się książka od Olszewskiej, która niespodziewanie otworzyła nowy etap w sprawie zabójstwa Kasi. Wszystko wskazuje na to, że te wydarzenia na zawsze zmienią bieg trwającego śledztwa.

"Uroczysko" odc. 251 - streszczenie

Śmierć Mikiego staje się punktem wyjścia dla nowego dochodzenia, w którym kluczowe okazują się ślady pobicia na ciele ofiary. Marcin wraz z Alexem starają się dotrzeć do prawdy, bazując na swoich doświadczeniach z życia na osiedlu. Pomocną dłoń wyciąga do nich pewien emeryt, który doskonale orientuje się w lokalnych powiązaniach między mieszkańcami. Równolegle Olszewska i Filip prowadzą poszukiwania tajemniczego schroniska położonego na terenie Beskidu Żywieckiego. Sytuacja staje się jeszcze poważniejsza, gdy w warsztacie samochodowym dochodzi do kolejnej tragedii i życie traci Foksiu, który był blisko związany z pierwszą ofiarą.

"Uroczysko" odc. 251 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie możecie doczekać się rozwiązania tej mrocznej zagadki, warto zarezerwować sobie wolny wieczór przed telewizorem. Przygody policjantów z malowniczej miejscowości przyciągają przed ekrany wiele osób zainteresowanych lokalnymi dochodzeniami. Dobrze jest śledzić każdy szczegół śledztwa, aby samodzielnie spróbować wytypować sprawcę zdarzeń w warsztacie. Najnowszy odcinek produkcji zostanie wyemitowany 13 maja 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale TV4 o godzinie 20:00.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Ten serial to świetna propozycja dla każdego, kto lubi połączenie spokojnych krajobrazów z mrocznymi historiami kryminalnymi. Głównymi postaciami są Agata i Filip, którzy mimo kompletnie różnych charakterów tworzą w pracy bardzo zgrany zespół. Akcja toczy się w turystycznym miasteczku, gdzie przyjezdni goście często wpadają w tarapaty, zmuszając mundurowych do intensywnego działania. Oprócz wątków zawodowych regularnie zaglądamy też do prywatnego życia bohaterów pracujących na miejscowej komendzie. W produkcji występuje wielu utalentowanych aktorów, a obsada tego serialu to m.in.:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)