Matura z angielskiego 2026 - PRZECIEKI. Te zadania pojawią się na 100%!

Matura z angielskiego 2026 - pewniaki maturalne
Choć wielu maturzystów liczy na niespodzianki, eksperci są zgodni i mówią o tym, że arkusz z angielskiego jest jednym z najbardziej powtarzalnych. Co niemal na pewno się pojawi?
- Słuchanie na start – nagrania odtwarzane dwukrotnie, zadania typu prawda–fałsz i wybór odpowiedzi.
- Zadanie z nagłówkami – klasyczne dopasowywanie tytułów do akapitów tekstu.
- Uzupełnianie luk – w zdaniach i krótkich tekstach, często z ograniczeniem liczby słów.
- Transformacje zdań – czyli parafraza z użyciem maksymalnie kilku wyrazów.
- Wypowiedź pisemna – 80–130 słów, wysoko punktowana.
- W ostatnich latach na końcu arkusza pojawiały się m.in.:
- e-mail,
- wpis na blogu,
- post na forum internetowym.
Tuż przed egzaminem maturzyści tradycyjnie tworzą listy tematów i zadań, które na pewno będą. Wymieniają się nimi na grupach, forach i w komentarzach. Jedni stawiają na schematy znane z poprzednich lat, inni analizują zmiany w podstawie programowej i próbują przewidzieć ruchy autorów arkuszy.
Przecieki z matury z angielskiego 2026
Jak co roku, tuż przed godziną 9:00 w sieci pojawiają się zdjęcia fragmentów arkuszy, co natychmiast wywołuje poruszenie. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina jednak, że ujawnianie treści egzaminu przed jego zakończeniem to złamanie zasad i może mieć poważne konsekwencje.
Co ważne, takie sytuacje nie wpływają na wyniki wszystkich maturzystów. Jeśli doszło do naruszenia procedur, odpowiedzialność ponosi konkretna osoba, a nie cała zdająca młodzież.
Choć przecieki i pewniaki robią ogromny szum, rzeczywistość zwykle okazuje się mniej sensacyjna. Arkusze są sprawdzane, a oficjalne materiały egzaminacyjne publikowane dopiero po zakończeniu egzaminu. Dopiero wtedy można zweryfikować, co było prawdą, a co tylko plotką.
Co roku część uczniów przyznaje po egzaminie, że sugerowanie się przeciekami bardziej przeszkodziło niż pomogło.
Matura 2026 z angielskiego - to będzie w arkuszu
Co warto powtórzyć tuż przed egzaminem? Jeśli chcesz przygotować się pod arkusz, skup się na podstawach, bo to one wracają co roku:
- czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple,
- gerund i infinitive,
- przedimki (a, an, the),
- zaimki nieokreślone (someone, anything, nobody),
- stopniowanie przymiotników,
- zwroty grzecznościowe i schematy wypowiedzi pisemnej,
- słownictwo z działów: człowiek, zdrowie, sport, podróże, wakacje, praca, szkoła, kultura, zakupy, technologia.