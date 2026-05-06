Matura z angielskiego 2026 - PRZECIEKI. Te zadania pojawią się na 100%!

Matura z angielskiego 2026 - pewniaki maturalne

Choć wielu maturzystów liczy na niespodzianki, eksperci są zgodni i mówią o tym, że arkusz z angielskiego jest jednym z najbardziej powtarzalnych. Co niemal na pewno się pojawi?

Słuchanie na start – nagrania odtwarzane dwukrotnie, zadania typu prawda–fałsz i wybór odpowiedzi.

Zadanie z nagłówkami – klasyczne dopasowywanie tytułów do akapitów tekstu.

Uzupełnianie luk – w zdaniach i krótkich tekstach, często z ograniczeniem liczby słów.

Transformacje zdań – czyli parafraza z użyciem maksymalnie kilku wyrazów.

Wypowiedź pisemna – 80–130 słów, wysoko punktowana.

W ostatnich latach na końcu arkusza pojawiały się m.in.:

e-mail,

wpis na blogu,

post na forum internetowym.

Tuż przed egzaminem maturzyści tradycyjnie tworzą listy tematów i zadań, które na pewno będą. Wymieniają się nimi na grupach, forach i w komentarzach. Jedni stawiają na schematy znane z poprzednich lat, inni analizują zmiany w podstawie programowej i próbują przewidzieć ruchy autorów arkuszy.

Przecieki z matury z angielskiego 2026

Jak co roku, tuż przed godziną 9:00 w sieci pojawiają się zdjęcia fragmentów arkuszy, co natychmiast wywołuje poruszenie. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina jednak, że ujawnianie treści egzaminu przed jego zakończeniem to złamanie zasad i może mieć poważne konsekwencje.

Co ważne, takie sytuacje nie wpływają na wyniki wszystkich maturzystów. Jeśli doszło do naruszenia procedur, odpowiedzialność ponosi konkretna osoba, a nie cała zdająca młodzież.

Choć przecieki i pewniaki robią ogromny szum, rzeczywistość zwykle okazuje się mniej sensacyjna. Arkusze są sprawdzane, a oficjalne materiały egzaminacyjne publikowane dopiero po zakończeniu egzaminu. Dopiero wtedy można zweryfikować, co było prawdą, a co tylko plotką.

Co roku część uczniów przyznaje po egzaminie, że sugerowanie się przeciekami bardziej przeszkodziło niż pomogło.

Matura 2026 z angielskiego - to będzie w arkuszu

Co warto powtórzyć tuż przed egzaminem? Jeśli chcesz przygotować się pod arkusz, skup się na podstawach, bo to one wracają co roku: