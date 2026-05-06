Matura z angielskiego 2026 - PRZECIEKI. Te zadania pojawią się na 100%!

Julia Mościńska
2026-05-06 8:57

Każda matura wygląda podobnie. Jest stres, odliczanie minut do 9:00 i internet rozgrzany do czerwoności. Matura 2026 nie jest wyjątkiem. Od samego rana w sieci pojawiają się wpisy, screeny i listy rzekomych pewniaków, a maturzyści masowo dzielą się tym, co ich zdaniem miało największe szanse pojawić się w arkuszu. Najwięcej emocji budzą oczywiście przecieki. W mediach społecznościowych krążą zdjęcia i opisy zadań, które, według autorów wpisów, pochodzą prosto z arkuszy egzaminacyjnych.

Matura z angielskiego 2026 - pewniaki maturalne

Choć wielu maturzystów liczy na niespodzianki, eksperci są zgodni i mówią o tym, że arkusz z angielskiego jest jednym z najbardziej powtarzalnych. Co niemal na pewno się pojawi?

  • Słuchanie na start – nagrania odtwarzane dwukrotnie, zadania typu prawda–fałsz i wybór odpowiedzi.
  • Zadanie z nagłówkami – klasyczne dopasowywanie tytułów do akapitów tekstu.
  • Uzupełnianie luk – w zdaniach i krótkich tekstach, często z ograniczeniem liczby słów.
  • Transformacje zdań – czyli parafraza z użyciem maksymalnie kilku wyrazów.
  • Wypowiedź pisemna – 80–130 słów, wysoko punktowana.
  • W ostatnich latach na końcu arkusza pojawiały się m.in.:
  • e-mail,
  • wpis na blogu,
  • post na forum internetowym.

Tuż przed egzaminem maturzyści tradycyjnie tworzą listy tematów i zadań, które na pewno będą. Wymieniają się nimi na grupach, forach i w komentarzach. Jedni stawiają na schematy znane z poprzednich lat, inni analizują zmiany w podstawie programowej i próbują przewidzieć ruchy autorów arkuszy.

Przecieki z matury z angielskiego 2026

Jak co roku, tuż przed godziną 9:00 w sieci pojawiają się zdjęcia fragmentów arkuszy, co natychmiast wywołuje poruszenie. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina jednak, że ujawnianie treści egzaminu przed jego zakończeniem to złamanie zasad i może mieć poważne konsekwencje.

Co ważne, takie sytuacje nie wpływają na wyniki wszystkich maturzystów. Jeśli doszło do naruszenia procedur, odpowiedzialność ponosi konkretna osoba, a nie cała zdająca młodzież.

Choć przecieki i pewniaki robią ogromny szum, rzeczywistość zwykle okazuje się mniej sensacyjna. Arkusze są sprawdzane, a oficjalne materiały egzaminacyjne publikowane dopiero po zakończeniu egzaminu. Dopiero wtedy można zweryfikować, co było prawdą, a co tylko plotką.

Co roku część uczniów przyznaje po egzaminie, że sugerowanie się przeciekami bardziej przeszkodziło niż pomogło.

Matura 2026 z angielskiego - to będzie w arkuszu

Co warto powtórzyć tuż przed egzaminem? Jeśli chcesz przygotować się pod arkusz, skup się na podstawach, bo to one wracają co roku:

  • czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple,
  • gerund i infinitive,
  • przedimki (a, an, the),
  • zaimki nieokreślone (someone, anything, nobody),
  • stopniowanie przymiotników,
  • zwroty grzecznościowe i schematy wypowiedzi pisemnej,
  • słownictwo z działów: człowiek, zdrowie, sport, podróże, wakacje, praca, szkoła, kultura, zakupy, technologia.
