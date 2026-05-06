"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 127

Krakowskie korytarze w serialu "Szpital św. Anny" stały się ostatnio miejscem wyjątkowo trudnych konfrontacji i życiowych zawirowań. Wszystko zaczęło się od drastycznej decyzji Streckera, który wręczył Zycie wypowiedzenie i ogłosił zamknięcie oddziału onkologii, co spotkało się z jej natychmiastowym oporem. Lekarka, zachęcona przez Bończyka, nie zamierzała się jednak poddać i złożyła listę zastrzeżeń do dyrekcji, a następnie przyjęła nową pacjentkę, co poskutkowało twardym ultimatum ze strony przełożonego. W tym samym czasie Daria zajęła się siedemnastolatką cierpiącą na silne bóle oraz jej wymagającą pomocy matką, a także wspólnie z Krzysztofem odebrała wyniki prenatalne, chcąc w końcu poznać płeć ich dziecka. Równie gęsta atmosfera panowała u skonfliktowanej z Zytą Kai, która w szczerej rozmowie z Martą przyznała, że problemy osobiste i zawodowe całkowicie wymknęły jej się spod kontroli. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Szpital św. Anny" odc. 127 - streszczenie

Kasia rozpoczyna swój kolejny dyżur w doskonałym humorze, będąc pod wpływem udanego życia uczuciowego. Jej radosny nastrój mąci jednak fakt, że Bartek nie odbiera telefonów od niej ani od Wandzi, co wzbudza w lekarce narastający niepokój. W trakcie pracy bohaterka zajmuje się dwunastoletnim chłopcem, który trafił do szpitala z dusznościami po urazie odniesionym podczas treningu karate. Po zleceniu niezbędnych konsultacji kardiologicznych, Kasia omawia wyniki badań z Kają, a później obie lekarki znajdują chwilę, by zaplanować wieczór panieński Marty. W międzyczasie Tomek spóźnia się do pracy, gdzie od razu musi zająć się trzydziestosiedmioletnim pacjentem z nagłymi problemami z oddychaniem. Podejrzewa on, że partnerka chorego mężczyzny nie mówi mu wszystkiego o okolicznościach tego zdarzenia. Dyrektor Strecker przekazuje załodze informację o otwarciu bazy lotniczego pogotowia i przedstawia nową, doświadczoną lekarkę-pilotkę, a wieczorem w mieszkaniu Kasi niespodziewanie pojawia się Bartek.

"Szpital św. Anny" odc. 127 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 127 zostanie wyemitowany 13 maja 2026 roku o godzinie 16:50 w telewizji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to codzienna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o silnych kobietach radzących sobie w trudnych warunkach. Serial pokazuje codzienne zmagania lekarek, które muszą podejmować błyskawiczne decyzje na oddziale, a po pracy mierzyć się z własnymi kłopotami. To przede wszystkim historia o przyjaźni i wzajemnym wsparciu w krakowskim środowisku medycznym. Produkcja cieszy się dużą sympatią ze względu na autentyczne przedstawienie dylematów, przed którymi stają główne bohaterki. W serialu występują:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)