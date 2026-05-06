"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 127

Krakowskie korytarze w serialu "Szpital św. Anny" stały się ostatnio miejscem wyjątkowo trudnych konfrontacji i życiowych zawirowań. Wszystko zaczęło się od drastycznej decyzji Streckera, który wręczył Zycie wypowiedzenie i ogłosił zamknięcie oddziału onkologii, co spotkało się z jej natychmiastowym oporem. Lekarka, zachęcona przez Bończyka, nie zamierzała się jednak poddać i złożyła listę zastrzeżeń do dyrekcji, a następnie przyjęła nową pacjentkę, co poskutkowało twardym ultimatum ze strony przełożonego. W tym samym czasie Daria zajęła się siedemnastolatką cierpiącą na silne bóle oraz jej wymagającą pomocy matką, a także wspólnie z Krzysztofem odebrała wyniki prenatalne, chcąc w końcu poznać płeć ich dziecka. Równie gęsta atmosfera panowała u skonfliktowanej z Zytą Kai, która w szczerej rozmowie z Martą przyznała, że problemy osobiste i zawodowe całkowicie wymknęły jej się spod kontroli. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Szpital św. Anny" odc. 127 - streszczenie
Kasia rozpoczyna swój kolejny dyżur w doskonałym humorze, będąc pod wpływem udanego życia uczuciowego. Jej radosny nastrój mąci jednak fakt, że Bartek nie odbiera telefonów od niej ani od Wandzi, co wzbudza w lekarce narastający niepokój. W trakcie pracy bohaterka zajmuje się dwunastoletnim chłopcem, który trafił do szpitala z dusznościami po urazie odniesionym podczas treningu karate. Po zleceniu niezbędnych konsultacji kardiologicznych, Kasia omawia wyniki badań z Kają, a później obie lekarki znajdują chwilę, by zaplanować wieczór panieński Marty. W międzyczasie Tomek spóźnia się do pracy, gdzie od razu musi zająć się trzydziestosiedmioletnim pacjentem z nagłymi problemami z oddychaniem. Podejrzewa on, że partnerka chorego mężczyzny nie mówi mu wszystkiego o okolicznościach tego zdarzenia. Dyrektor Strecker przekazuje załodze informację o otwarciu bazy lotniczego pogotowia i przedstawia nową, doświadczoną lekarkę-pilotkę, a wieczorem w mieszkaniu Kasi niespodziewanie pojawia się Bartek.
"Szpital św. Anny" odc. 127 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z krakowskiej placówki medycznej, warto zarezerwować sobie czas po południu. Serial przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych zagadkami medycznymi oraz relacjami między personelem. Stacja dba o to, by regularnie dostarczać nowe odcinki tej popularnej produkcji obyczajowej. Premiera tej konkretnej odsłony historii odbędzie się już wkrótce na głównej antenie. Odcinek 127 zostanie wyemitowany 13 maja 2026 roku o godzinie 16:50 w telewizji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to codzienna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o silnych kobietach radzących sobie w trudnych warunkach. Serial pokazuje codzienne zmagania lekarek, które muszą podejmować błyskawiczne decyzje na oddziale, a po pracy mierzyć się z własnymi kłopotami. To przede wszystkim historia o przyjaźni i wzajemnym wsparciu w krakowskim środowisku medycznym. Produkcja cieszy się dużą sympatią ze względu na autentyczne przedstawienie dylematów, przed którymi stają główne bohaterki. W serialu występują:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)