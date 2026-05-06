"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1423

Wrocławskie ulice rzadko bywały spokojne, o czym przypomniał nam ostatnio serial "Policjantki i Policjanci". Mikołaj i Miłosz podjęli interwencję w zaniedbanej kamienicy, w której doszło do brutalnego rozboju na Tobiaszu Zienkiewiczu. Poszkodowany twierdził, że sprawca uderzył go patelnią i ukradł bankowe potwierdzenie przelewu od wujka z Ameryki, które miało sfinansować remont całego budynku. Przesłuchania członków rodziny zarządzającej nieruchomością tylko zagęściły atmosferę, gdyż krewni zaczęli przerzucać się winą i wzajemnymi oskarżeniami. W tym samym czasie Ola ponownie znalazła się w szpitalu, a dręczące Wysocką złe przeczucia sugerowały najgorszy możliwy obrót spraw. Zobaczmy zatem, jakie rozwiązania tych trudnych problemów zaprezentuje nam kolejny odcinek.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1423 - streszczenie

Lena i Bartosz otrzymują wezwanie od popularnej influencerki Niny. Kobieta zgłasza kradzież bardzo drogiego naszyjnika, ale przyznaje, że nie widziała samego sprawcy w momencie zdarzenia. Podczas zbierania informacji mundurowi dowiadują się, że ich rozmówczyni jest świeżo po rozwodzie i wciąż toczy napięte spory majątkowe z byłym mężem. Dowody w postaci zdjęć wykonanych przez paparazzo sugerują, że samochód mężczyzny stał w pobliżu domu w czasie, gdy doszło do napadu. Funkcjonariusze muszą sprawdzić, czy to właśnie on stoi za zabraniem biżuterii należącej do byłej partnerki. W międzyczasie Bartek dowiaduje się, że mały Adaś z domu dziecka obchodzi właśnie swoje urodziny.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1423 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja regularnie pojawia się na ekranach, budując stałą grupę odbiorców zainteresowanych losami wrocławskich patroli prewencji. Każdy kolejny tydzień przynosi nowe interwencje, które można oglądać w stałym paśmie wieczornym. Jeśli nie chcecie przegapić rozwiązania zagadki kradzieży u Niny, warto sprawdzić plan transmisji u swojego dostawcy telewizji. Emisja 1423. odcinka odbędzie się 13 maja 2026 roku o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Ten polski serial obyczajowy skupia się na pracy i prywatnych sprawach funkcjonariuszy z wydziału prewencji we Wrocławiu. Na ekranie oglądamy zarówno szybkie akcje na mieście, jak i codzienne problemy rodzinne, z którymi borykają się mundurowi. Luźny klimat produkcji sprawia, że łatwo zżyć się z bohaterami i zrozumieć ich dylematy związane z pełnioną służbą. To połączenie kryminalnych zagadek z wątkami społecznymi sprawia, że historia wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, a w obsadzie występują między innymi:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)