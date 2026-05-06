"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1423

Wrocławskie ulice rzadko bywały spokojne, o czym przypomniał nam ostatnio serial "Policjantki i Policjanci". Mikołaj i Miłosz podjęli interwencję w zaniedbanej kamienicy, w której doszło do brutalnego rozboju na Tobiaszu Zienkiewiczu. Poszkodowany twierdził, że sprawca uderzył go patelnią i ukradł bankowe potwierdzenie przelewu od wujka z Ameryki, które miało sfinansować remont całego budynku. Przesłuchania członków rodziny zarządzającej nieruchomością tylko zagęściły atmosferę, gdyż krewni zaczęli przerzucać się winą i wzajemnymi oskarżeniami. W tym samym czasie Ola ponownie znalazła się w szpitalu, a dręczące Wysocką złe przeczucia sugerowały najgorszy możliwy obrót spraw. Zobaczmy zatem, jakie rozwiązania tych trudnych problemów zaprezentuje nam kolejny odcinek.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1423 - streszczenie
Lena i Bartosz otrzymują wezwanie od popularnej influencerki Niny. Kobieta zgłasza kradzież bardzo drogiego naszyjnika, ale przyznaje, że nie widziała samego sprawcy w momencie zdarzenia. Podczas zbierania informacji mundurowi dowiadują się, że ich rozmówczyni jest świeżo po rozwodzie i wciąż toczy napięte spory majątkowe z byłym mężem. Dowody w postaci zdjęć wykonanych przez paparazzo sugerują, że samochód mężczyzny stał w pobliżu domu w czasie, gdy doszło do napadu. Funkcjonariusze muszą sprawdzić, czy to właśnie on stoi za zabraniem biżuterii należącej do byłej partnerki. W międzyczasie Bartek dowiaduje się, że mały Adaś z domu dziecka obchodzi właśnie swoje urodziny.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1423 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Produkcja regularnie pojawia się na ekranach, budując stałą grupę odbiorców zainteresowanych losami wrocławskich patroli prewencji. Każdy kolejny tydzień przynosi nowe interwencje, które można oglądać w stałym paśmie wieczornym. Jeśli nie chcecie przegapić rozwiązania zagadki kradzieży u Niny, warto sprawdzić plan transmisji u swojego dostawcy telewizji. Emisja 1423. odcinka odbędzie się 13 maja 2026 roku o godzinie 19:00 na kanale TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
Ten polski serial obyczajowy skupia się na pracy i prywatnych sprawach funkcjonariuszy z wydziału prewencji we Wrocławiu. Na ekranie oglądamy zarówno szybkie akcje na mieście, jak i codzienne problemy rodzinne, z którymi borykają się mundurowi. Luźny klimat produkcji sprawia, że łatwo zżyć się z bohaterami i zrozumieć ich dylematy związane z pełnioną służbą. To połączenie kryminalnych zagadek z wątkami społecznymi sprawia, że historia wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, a w obsadzie występują między innymi:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)