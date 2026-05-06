Matura 2026 z niemieckiego - przecieki. Sprawdź, jakie zadania będą w arkuszu

W środę, 6 maja maturzyści przystąpią do obowiązkowego egzaminu z języka obcego nowożytnego, w tym z języka niemieckiego.

Egzamin potrwa 120 minut i sprawdzi umiejętności takie jak rozumienie ze słuchu, analiza tekstów, znajomość gramatyki oraz wypowiedź pisemna.

Chociaż Centralna Komisja Egzaminacyjna chroni tajność testu, co roku pojawiają się pytania o możliwe "przecieki".

Czy mimo braku oficjalnych informacji, można przewidzieć, jakie zadania czekają na maturzystów?

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego ten jednym z obowiązkowych sprawdzianów wiedzy językowej. Arkusz maturalny będzie składał się z kilku części sprawdzających różne umiejętności językowe. Uczniowie zmierzą się z zadaniami na rozumienie ze słuchu, analizę tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych, takich jak gramatyka i słownictwo. Ostatnim elementem egzaminu będzie wypowiedź pisemna, na przykład e-mail lub wpis na blogu, licząca od 100 do 150 słów. Za rozwiązanie wszystkich zadań można zdobyć maksymalnie 60 punktów.

27

Matura z niemieckiego - to pojawi się na egzaminach

Eksperci zgodnie podkreślają, ze arkusz zadań z języka obcego nowożytnego wygląda bardzo powtarzalnie. Czego zatem mogą spodziewać się maturzyści podczas egzaminu? Z pewnością sprawdzenia poziomu zrozumienia testu ze słuchu. Na start uczniowie wysłuchają nagrania (zostanie ono odtworzone dwukrotnie). Na podstawie tekstu będą musieli rozwiązać zadanie z wyborem odpowiedzi prawda-fałsz. Można się także spodziewać zadań, np. krótkich tekstów, w których należało będzie uzupełnić luki oraz transformacji zdań, czyli parafrazy podanego zdania z użyciem kilku wyrazów. Nie zabraknie również wypowiedzi pisemnej. Maturzyści będą musieli napisać tekst o długości 80-130 znaków. To jedno z najważniejszych zadań, gdyż jest wysoko punktowane. W ostatnich latach na końcu arkusza pojawiało się zadanie, w którym trzeba było napisać m.in. e-mail, wpis na blogu czy post na forum internetowym.

Matura 2026 z niemieckiego - przecieki. Tego można spodziewać się na egzaminie

Na początku należy zaznaczyć, iż Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) skrzętnie chroni tajności egzaminu. Stąd nie ma co liczyć na żadne oficjalne "przecieki", które mogłyby się pojawić przed rozpoczęciem egzaminu. Wszelkie "przecieki", które często pojawiają się w mediach społecznościowych (zwłaszcza na platformie X), nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości i nie należy się nimi sugerować. Owszem, często zdarza się, iż tuż po rozpoczęciu testu do sieci trafiają zdjęcia arkuszy zadań, należy jednak pamiętać, iż jest to zakazane i może grozić unieważnieniem egzaminu.

Matura z niemieckiego - powtórz te zagadnienia, jeśli chcesz zdać!

Przed egzaminem maturalnym z języka niemieckiego warto szczególnie dobrze powtórzyć najważniejsze zagadnienia gramatyczne. Kluczowe są czasy: Präsens, Perfekt - który najczęściej służy do opisywania przeszłości, Präteritum (zwłaszcza formy czasowników sein i haben) oraz Futur I.

Należy również utrwalić zasady szyku zdania, czyli szyk prosty, inwersję po okolicznikach (np. Heute gehe ich...) oraz budowę zdań podrzędnych ze spójnikami takimi jak weil, dass, wenn czy obwohl.

Istotną rolę odgrywają także czasowniki modalne: können, müssen, wollen, sollen, dürfen, mögen, które często pojawiają się w zadaniach egzaminacyjnych.

Nie można zapomnieć o rzeczownikach - szczególnie o ich rodzajnikach i liczbie mnogiej. Najlepiej uczyć się ich od razu razem z rodzajnikiem, co ułatwia poprawne użycie w zdaniu.

Warto także powtórzyć przyimki łączące się z celownikiem (Dativ) i biernikiem (Akkusativ), a także te określające czas i miejsce.

Na koniec dobrze jest przypomnieć sobie podstawy strony biernej (Passiv), zwłaszcza w czasie teraźniejszym.

Powtórzenie tych zagadnień przed maturą pozwoli lepiej przygotować się do egzaminu i zwiększy szanse na uzyskanie dobrego wyniku.

Ta piosenka od ponad 50 lat jest hymnem wszystkich maturzystów. Jak dobrze pamiętasz słowa piosenki "Matura" zespołu Czerwone Gitary? Pytanie 1 z 10 Wstaw brakujące słowa: "Hej, ... matura" już za rok dziś Następne pytanie