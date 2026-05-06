"Gliniarze": streszczenie odcinka 1203

Mroczne oblicze stolicy w serialu "Gliniarze" po raz kolejny dało o sobie znać w brutalny sposób, gdy nad Wisłą doszło do dramatycznego odkrycia. Natalia i Kuba zajęli się sprawą ciężko pobitej kobiety, która zmarła w drodze do szpitala krótko po tym, jak została odnaleziona przez przypadkowe osoby. Śledczy szybko ustalili, że ofiara świętowała wcześniej swój wieczór panieński, a jej zaniepokojony narzeczony zdążył już zgłosić zaginięcie narzeczonej. Chociaż analiza telefonu wskazała na nocne spotkanie z kolegą z pracy i uczyniła z niego głównego podejrzanego, policjanci musieli ostatecznie zweryfikować swoje przypuszczenia. Niespodziewanie pojawił się bowiem zupełnie nowy trop, który całkowicie zmienił kierunek trwającego dochodzenia i skomplikował obraz tej zbrodni. Warto zatem sprawdzić, co przyniosły kolejne godziny pracy na warszawskiej komendzie.

"Gliniarze" odc. 1203 - streszczenie

Fabuła odcinka koncentruje się wokół włamania do domu mężczyzny, który w przeszłości był powiązany z handlem narkotykami. Sprawca zostaje nakryty przez szesnastoletnią córkę gospodarza i pod wpływem nagłej paniki decyduje się na jej uprowadzenie. Ten nierozważny krok okazuje się tragiczny w skutkach, stawiając oboje młodych ludzi w ogromnym niebezpieczeństwie. Stołeczni policjanci muszą działać pod presją czasu, aby namierzyć porywacza i dziewczynę, zanim dojdzie do najgorszego. Równolegle Olgierd i Zosia, poruszeni nieoczekiwanym zbiegiem okoliczności, zaczynają wracać pamięcią do wydarzeń ze swojej przeszłości. Całe śledztwo wymaga od detektywów dużego skupienia, by uratować nastolatkę z rąk spanikowanego chłopaka.

"Gliniarze" odc. 1203 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy warszawskich opowieści kryminalnych z pewnością nie mogą się doczekać kolejnego spotkania ze swoimi ulubionymi śledczymi. Serialowa ekipa powraca na antenę z nową, trzymającą w napięciu historią, która wypełni popołudniowy czas antenowy. Warto wcześniej zaplanować sobie wolną chwilę, by śledzić postępy w poszukiwaniach uprowadzonej szesnastolatki. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja 2026 roku. Premierę będzie można obejrzeć w telewizji Polsat o godzinie 17:00.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial kryminalny każdego dnia zabiera nas prosto w wir pracy warszawskich detektywów, którzy walczą z brutalną przestępczością. Scenariusze opierają się na dynamicznych akcjach i skomplikowanych zagadkach, gdzie spryt oraz inteligencja policjantów są wystawiane na ciężką próbę. Stolica pokazuje tutaj swoje mroczne oblicze, a stawką w codziennych zmaganiach bohaterów zawsze jest ludzkie życie. Jeśli lubicie produkcje, w których twardzi policjanci stają oko w oko ze złem, to propozycja idealna dla was. W serialu występują:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)