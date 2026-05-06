"Gliniarze": streszczenie odcinka 1203

Mroczne oblicze stolicy w serialu "Gliniarze" po raz kolejny dało o sobie znać w brutalny sposób, gdy nad Wisłą doszło do dramatycznego odkrycia. Natalia i Kuba zajęli się sprawą ciężko pobitej kobiety, która zmarła w drodze do szpitala krótko po tym, jak została odnaleziona przez przypadkowe osoby. Śledczy szybko ustalili, że ofiara świętowała wcześniej swój wieczór panieński, a jej zaniepokojony narzeczony zdążył już zgłosić zaginięcie narzeczonej. Chociaż analiza telefonu wskazała na nocne spotkanie z kolegą z pracy i uczyniła z niego głównego podejrzanego, policjanci musieli ostatecznie zweryfikować swoje przypuszczenia. Niespodziewanie pojawił się bowiem zupełnie nowy trop, który całkowicie zmienił kierunek trwającego dochodzenia i skomplikował obraz tej zbrodni. Warto zatem sprawdzić, co przyniosły kolejne godziny pracy na warszawskiej komendzie.
"Gliniarze" odc. 1203 - streszczenie
Fabuła odcinka koncentruje się wokół włamania do domu mężczyzny, który w przeszłości był powiązany z handlem narkotykami. Sprawca zostaje nakryty przez szesnastoletnią córkę gospodarza i pod wpływem nagłej paniki decyduje się na jej uprowadzenie. Ten nierozważny krok okazuje się tragiczny w skutkach, stawiając oboje młodych ludzi w ogromnym niebezpieczeństwie. Stołeczni policjanci muszą działać pod presją czasu, aby namierzyć porywacza i dziewczynę, zanim dojdzie do najgorszego. Równolegle Olgierd i Zosia, poruszeni nieoczekiwanym zbiegiem okoliczności, zaczynają wracać pamięcią do wydarzeń ze swojej przeszłości. Całe śledztwo wymaga od detektywów dużego skupienia, by uratować nastolatkę z rąk spanikowanego chłopaka.
"Gliniarze" odc. 1203 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Miłośnicy warszawskich opowieści kryminalnych z pewnością nie mogą się doczekać kolejnego spotkania ze swoimi ulubionymi śledczymi. Serialowa ekipa powraca na antenę z nową, trzymającą w napięciu historią, która wypełni popołudniowy czas antenowy. Warto wcześniej zaplanować sobie wolną chwilę, by śledzić postępy w poszukiwaniach uprowadzonej szesnastolatki. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja 2026 roku. Premierę będzie można obejrzeć w telewizji Polsat o godzinie 17:00.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
Ten popularny serial kryminalny każdego dnia zabiera nas prosto w wir pracy warszawskich detektywów, którzy walczą z brutalną przestępczością. Scenariusze opierają się na dynamicznych akcjach i skomplikowanych zagadkach, gdzie spryt oraz inteligencja policjantów są wystawiane na ciężką próbę. Stolica pokazuje tutaj swoje mroczne oblicze, a stawką w codziennych zmaganiach bohaterów zawsze jest ludzkie życie. Jeśli lubicie produkcje, w których twardzi policjanci stają oko w oko ze złem, to propozycja idealna dla was. W serialu występują:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)