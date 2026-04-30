"Uroczysko": streszczenie odcinka 248

Ostatnie wydarzenia w serialu "Uroczysko" udowodniły, że pozory potrafią być wyjątkowo mylące, zwłaszcza gdy w grę wchodzi śmierć człowieka z marginesu. Znalezienie martwego bezdomnego z igłą w ramieniu początkowo sugerowało zwyczajne przedawkowanie, jednak policja szybko ustaliła, że ofiarą był dawny kolejarz, Leszek Wieczorkowski. Gdy Wróbel ujawnił jego tragiczną przeszłość, śledczy zaczęli poważnie wątpić w oczywistą wersję, a znalezienie zdjęcia ukrytego w metalowej puszce tylko podsyciło te podejrzliwe nastroje. Alex w ostatnim momencie zdecydowała o przeprowadzeniu sekcji zwłok, co sprawiło, że dochodzenie prowadzone przy współpracy ze Strażą Ochrony Kolei nabrało tempa. W tym samym czasie Marcin szukał moralnego wsparcia, starając się poradzić sobie z mrocznymi faktami odkrytymi w pustostanie. Tak gęsta atmosfera zwiastuje jedynie kolejne nieoczywiste odkrycia w tej zagadkowej sprawie.

"Uroczysko" odc. 248 - streszczenie

Śledztwo w sprawie kradzieży z pociągów i zabójstwa Leszka Wieczorkowskiego wyraźnie przyspiesza. Policjanci zajmują się przesłuchaniem mężczyzny z charakterystycznym tatuażem na szyi, który przyznaje się do przywłaszczenia telefonu swojego wspólnika. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy nagle ginie służbowa broń należąca do jednego z funkcjonariuszy SOK. Alex dzięki swoim kontaktom i drobnej opłacie zdobywa istotne informacje, które mogą pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. Dane wyciągnięte z odzyskanego urządzenia mobilnego sprawiają, że funkcjonariusze zaczynają patrzeć na sprawę z zupełnie nowej perspektywy. W międzyczasie Filip i Marek przygotowują się do przeprowadzenia obławy na właściciela lokalnego baru.

"Uroczysko" odc. 248 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami śledczych z małej miejscowości powinny zarezerwować sobie czas przed telewizorem w najbliższy czwartek. Serial regularnie pojawia się na antenie, oferując nowe wątki kryminalne przeplatane z życiem osobistym policjantów. Aby nie przegapić żadnego szczegółu dotyczącego kradzieży i morderstwa przy pociągach, warto włączyć odpowiedni kanał o stałej porze. Najnowszy odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany 7 maja 2026 roku w telewizji TV4 o godzinie 20:00.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to propozycja dla każdego, kto lubi połączenie spokojnych krajobrazów z mrocznymi sekretami skrytymi za zamkniętymi drzwiami. Agata i Filip to para policjantów, którzy mimo zupełnie różnych charakterów tworzą zgrany zespół rozwiązujący najtrudniejsze zagadki w okolicy. Prywatne perypetie bohaterów skupionych wokół lokalnej komendy są równie angażujące, co kolejne sprawy kryminalne przywożone przez turystów. Jeśli szukacie wciągającej opowieści z małomiasteczkowym klimatem, ten tytuł z pewnością przypadnie Wam do gustu. W serialu występują:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)