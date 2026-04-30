"Uroczysko": streszczenie odcinka 248

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Uroczysko" udowodniły, że pozory potrafią być wyjątkowo mylące, zwłaszcza gdy w grę wchodzi śmierć człowieka z marginesu. Znalezienie martwego bezdomnego z igłą w ramieniu początkowo sugerowało zwyczajne przedawkowanie, jednak policja szybko ustaliła, że ofiarą był dawny kolejarz, Leszek Wieczorkowski. Gdy Wróbel ujawnił jego tragiczną przeszłość, śledczy zaczęli poważnie wątpić w oczywistą wersję, a znalezienie zdjęcia ukrytego w metalowej puszce tylko podsyciło te podejrzliwe nastroje. Alex w ostatnim momencie zdecydowała o przeprowadzeniu sekcji zwłok, co sprawiło, że dochodzenie prowadzone przy współpracy ze Strażą Ochrony Kolei nabrało tempa. W tym samym czasie Marcin szukał moralnego wsparcia, starając się poradzić sobie z mrocznymi faktami odkrytymi w pustostanie. Tak gęsta atmosfera zwiastuje jedynie kolejne nieoczywiste odkrycia w tej zagadkowej sprawie.
"Uroczysko" odc. 248 - streszczenie
Śledztwo w sprawie kradzieży z pociągów i zabójstwa Leszka Wieczorkowskiego wyraźnie przyspiesza. Policjanci zajmują się przesłuchaniem mężczyzny z charakterystycznym tatuażem na szyi, który przyznaje się do przywłaszczenia telefonu swojego wspólnika. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy nagle ginie służbowa broń należąca do jednego z funkcjonariuszy SOK. Alex dzięki swoim kontaktom i drobnej opłacie zdobywa istotne informacje, które mogą pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. Dane wyciągnięte z odzyskanego urządzenia mobilnego sprawiają, że funkcjonariusze zaczynają patrzeć na sprawę z zupełnie nowej perspektywy. W międzyczasie Filip i Marek przygotowują się do przeprowadzenia obławy na właściciela lokalnego baru.
"Uroczysko" odc. 248 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Osoby zainteresowane dalszymi losami śledczych z małej miejscowości powinny zarezerwować sobie czas przed telewizorem w najbliższy czwartek. Serial regularnie pojawia się na antenie, oferując nowe wątki kryminalne przeplatane z życiem osobistym policjantów. Aby nie przegapić żadnego szczegółu dotyczącego kradzieży i morderstwa przy pociągach, warto włączyć odpowiedni kanał o stałej porze. Najnowszy odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany 7 maja 2026 roku w telewizji TV4 o godzinie 20:00.
"Uroczysko" - opis serialu i obsada
"Uroczysko" to propozycja dla każdego, kto lubi połączenie spokojnych krajobrazów z mrocznymi sekretami skrytymi za zamkniętymi drzwiami. Agata i Filip to para policjantów, którzy mimo zupełnie różnych charakterów tworzą zgrany zespół rozwiązujący najtrudniejsze zagadki w okolicy. Prywatne perypetie bohaterów skupionych wokół lokalnej komendy są równie angażujące, co kolejne sprawy kryminalne przywożone przez turystów. Jeśli szukacie wciągającej opowieści z małomiasteczkowym klimatem, ten tytuł z pewnością przypadnie Wam do gustu. W serialu występują:
- Katarzyna Ucherska (jako Agata)
- Antoni Królikowski (jako Filip)
- Julita Koper (jako Zuza)
- Jakub Dąbrowski (jako Olek)
- Anna Iberszer (jako Laura)
- Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
- Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
- Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
- Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
- Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
- Honorata Witańska (jako Anka)