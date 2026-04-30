"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 144

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" przyniosły mroczny obrót spraw, gdy przerażona Katia zgłosiła na komisariacie groźby niejakiego "Bułgara" pod adresem swojego partnera. Serafin oraz Osica natychmiast ruszyli w teren, aby odnaleźć Łukasza Gawrolika, ale widok, który zastali na miejscu poszukiwań, mroził krew w żyłach. Porzucone auto oraz ślady przypalonego tłuszczu jednoznacznie wskazywały na brutalną próbę spalenia zwłok mężczyzny. Do kolejnego dramatu doszło podczas transportu, kiedy Katia niespodziewanie zaatakowała funkcjonariusza, odebrała mu broń i zdołała uciec policji. W tym samym czasie śledczy próbowali powstrzymać bezwzględnego Szubienicznika, który po wcześniejszym zabójstwie policjanta zdołał już wytropić swój kolejny cel. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 144 - streszczenie

Patrycja i Maksym zostają przydzieleni do sprawy zniknięcia 18-letniej Ilony Kętrzyńskiej, za której uwolnienie porywacze domagają się wysokiego okupu. Sytuacja wydaje się dramatyczna, szczególnie gdy do rodziców trafia wstrząsające nagranie wideo przedstawiające związaną dziewczynę. Paulina Kiszczak przeprowadza jednak szczegółową analizę materiału filmowego i odkrywa, że całe zdarzenie to jedynie starannie zaplanowana mistyfikacja. Okazuje się, że Ilona wraz ze swoim chłopakiem zamierzała wyłudzić pieniądze od własnych rodziców, aby sfinansować wspólną ucieczkę. Niestety, ich amatorski plan wymyka się spod kontroli w momencie, gdy wynajęci do pomocy bandyci przestają trzymać się wcześniejszych ustaleń. Zamiast odgrywać swoje role, przestępcy zaczynają brutalnie krzywdzić dziewczynę, zamieniając udawane porwanie w prawdziwy dramat.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 144 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej policyjnej produkcji z pewnością nie chcą przegapić rozwoju wydarzeń w najnowszym wątku kryminalnym. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby sprawdzić, jak funkcjonariusze z Trójmiasta poradzą sobie z brutalnymi przestępcami. Telewizja przygotowała już stały slot w ramówce dla tego tytułu, co ułatwia planowanie seansu przed telewizorem. Kolejne przygody zespołu "Musashiego" będzie można śledzić już wkrótce. Emisja 144. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się 7 maja 2026 roku o godzinie 21:30 na antenie kanału TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Ten serial to propozycja dla każdego, kto lubi mroczne klimaty i policyjne zagadki osadzone w nadmorskiej scenerii. Śledzimy tu losy elitarnej grupy policjantów, którzy biorą na warsztat najtrudniejsze sprawy związane z przemytem i handlem ludźmi. Zespół dowodzony przez bezkompromisowego "Musashiego" często musi działać na granicy prawa, aby skutecznie rozbić mafijne struktury oplatające port w Gdańsku. To wielowątkowe śledztwa, w których każda decyzja funkcjonariuszy niesie za sobą poważne konsekwencje. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)