"Uroczysko": streszczenie odcinka 243

Spokój lokalnej społeczności ponownie został wystawiony na próbę, ponieważ w serialu "Uroczysko" doszło do zdarzeń, które mocno zmieniły optykę prowadzonego dochodzenia. Zeznania złożone przez Wróbla nadały śledztwu zupełnie nowy bieg, a on sam zaczął wyraźnie zbliżać się do pani komisarz. W jednym z domków Alex odnalazł kobiecy portret, który stał się dla funkcjonariuszy tropem wskazującym na możliwy motyw zbrodni. Dość nietypowo zachowała się prokurator Olszewska, która w pozycji leżącej wydała Ziomeckiemu polecenie służbowe, a w tym samym czasie wydawca bez żadnego skutku próbował dodzwonić się do pisarza. Wszystkie te wątki splotły się w intrygującą całość, która domaga się teraz dalszego wyjaśnienia. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Uroczysko" odc. 243 - streszczenie

W najnowszym odcinku Artur Wijas przeżyje prawdziwy wstrząs, gdy na jego stole sekcyjnym znajdzie się Marta, z którą wiąże go wspólna przeszłość. Rodzice zmarłej dziewczyny nie mają wątpliwości co do winy patologa i wprost oskarżają go o morderstwo córki. Podstawą tych ciężkich zarzutów są ślady znalezione na miejscu zdarzenia, które należą wyłącznie do lekarza. Sytuacja wymusza na śledczych natychmiastowe rozpoczęcie oficjalnego dochodzenia, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności zgonu. Przesłuchanie narzeczonego ofiary rzuca jednak nowe światło na sprawę, wskazując na byłego chłopaka Marty o wątpliwej reputacji. Jednocześnie Olszewska stara się wybadać, na jakim etapie znajduje się obecnie jej relacja z Filipem.

"Uroczysko" odc. 243 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób zastanawia się, jak potoczą się dalsze losy bohaterów i czy uda się oczyścić Artura z podejrzeń. Rozwiązanie tej zagadki oraz nowe wątki obyczajowe będzie można śledzić już niebawem w telewizji. Warto zarezerwować sobie czas w tygodniu, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia mieszkańców tej turystycznej miejscowości. Premiera 243. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się w środę, 29 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie kanału TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to produkcja, która pokazuje, że w pięknych okolicznościach przyrody mogą kryć się naprawdę mroczne sekrety. Głównymi postaciami są Agata i Filip, czyli para policjantów o zupełnie różnych temperamentach, którzy mimo wszystko tworzą niezwykle skuteczny zespół. Serial skupia się nie tylko na rozwiązywaniu skomplikowanych spraw kryminalnych, ale też na codziennych perypetiach pracowników lokalnej komendy. Jeśli szukacie wciągających opowieści z małomiasteczkowym klimatem w tle, ta propozycja z pewnością przypadnie wam do gustu. W obsadzie tego serialu występują między innymi:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)