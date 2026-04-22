"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1413

Codzienna służba bywa niezwykle wymagająca, co doskonale pokazał ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci". Cała historia nabrała tempa, gdy do drzwi Klaudiusza Popiołka w środku nocy dobiła się ranna i przerażona kobieta, której tożsamość oraz powód ataku starali się ustalić Marek i Daria. Choć poszkodowana straciła pamięć, funkcjonariusze szybko wpadli na trop poważnej afery, w którą mogła być ona bezpośrednio zamieszana. Po zakończeniu służby Korwicki i Włodarczyk znaleźli chwilę na szczere rozmowy o swoich nieudanych związkach, a w tym samym czasie Natalia szykowała się na swój tajemniczy wieczór. Takie połączenie niebezpiecznych interwencji z prywatnymi dylematami sprawiło, że ostatnie wydarzenia w serialu mocno przyciągały uwagę. Czas zatem przekonać się, co przyniesie kolejna odsłona tej opowieści.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1413 - streszczenie

Mikołaj i Miłosz rozpoczynają służbę od pomocy Juliuszowi, któremu obiecali zawieźć sukę Lunę na wizytę do weterynarza. Podczas postoju w trasie pies wybiega w zarośla i odnajduje tam nieprzytomną kobietę. Wezwany na miejsce technik zabezpiecza odpryski szkła z reflektora, co pozwala przypuszczać, że poszkodowana została potrącona przez samochód. Kiedy policjanci docierają do mieszkania kobiety, odkrywają w nim pozostawione bez opieki niemowlę oraz dużą ilość ukrytych narkotyków. Równolegle Białach dąży do konfrontacji z Magdą, która wysunęła poważne oskarżenia dotyczące molestowania pod adresem komendanta Witackiego.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1413 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial o pracy wrocławskich funkcjonariuszy od lat przyciąga przed ekrany liczne grono stałych odbiorców. Produkcja emitowana jest regularnie na antenie popularnej stacji komercyjnej w godzinach wieczornych. Nowe przygody patrolu i postępy w prowadzonych dochodzeniach można śledzić kilka razy w tygodniu. Odcinek numer 1413 zostanie wyemitowany w środę, 29 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 w telewizji TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie podglądać codzienną pracę mundurowych we Wrocławiu, to ten serial jest dla was pozycją obowiązkową. Fabuła pokazuje nie tylko trudne interwencje na ulicach miasta, ale też pozwala zajrzeć do domów bohaterów i zobaczyć ich prywatne problemy. Każdy patrol to inna dynamika relacji, od przyjaźni po trudne konflikty rodzące się pod wpływem stresu. To świetna propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji połączenia wątków obyczajowych z kryminalnymi zagadkami. W serialu występują:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)