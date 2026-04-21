"Uroczysko": streszczenie odcinka 242

W serialu "Uroczysko" spokojna dotąd okolica stała się ostatnio niemym świadkiem dramatycznego odkrycia, które mocno wstrząsnęło lokalną społecznością. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia Jagody dotyczącego zaginięcia jej męża, konserwatora fresków w kościele, którego ciało z precyzyjną raną w sercu odnaleziono niedługo później. Podczas gdy śledczy badali niejasną przeszłość ofiary, nurkowie intensywnie przeczesywali dno jeziora w poszukiwaniu narzędzia zbrodni. Równocześnie Kordas zaczął zbliżać się do komisarz Aleksandrowicz, jednak to spotkanie z prokurator przybrało zupełnie nieoczekiwany obrót. Nad miastem ponownie zawisło widmo tragedii, co wywołało w całej okolicy sporo niepokoju. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Uroczysko" odc. 242 - streszczenie

Zeznania złożone przez Wróbla sprawiają, że prowadzone przez policję śledztwo zyskuje nowy bieg. Mężczyzna nie tylko pomaga w rozwiązaniu zagadki, ale przy okazji wyraźnie zbliża się do pani komisarz. W tym samym czasie Alex przeszukuje jeden z domków letniskowych, gdzie odnajduje portret kobiety, co naprowadza policję na możliwy motyw zbrodni. Na posterunku prokurator Olszewska, znajdując się w pozycji leżącej, przekazuje Ziomeckiemu konkretne polecenie służbowe. Z kolei pewien wydawca podejmuje liczne, choć zupełnie nieskuteczne próby dodzwonienia się do pisarza.

"Uroczysko" odc. 242 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób szuka informacji o tym, kiedy można zapoznać się z dalszymi losami Agaty i Filipa. Produkcja cieszy się stałym zainteresowaniem osób, które lubią śledzić kryminalne zagadki osadzone w malowniczej scenerii. Najlepiej już teraz zapisać sobie termin emisji, by nie przegapić żadnego szczegółu z życia lokalnych funkcjonariuszy. Odcinek numer 242 serialu "Uroczysko" będzie można obejrzeć 28 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:00 na kanale TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Ten serial to świetny wybór, jeśli lubicie opowieści o mrocznych sekretach ukrytych w małych, turystycznych miejscowościach. Głównymi bohaterami są Agata i Filip, czyli para policjantów, którzy mimo różnic w charakterach potrafią stworzyć zgrany i bardzo skuteczny duet. Każda sprawa kryminalna jest tu przedstawiona w dwóch odcinkach, co pozwala lepiej wgryźć się w dany temat. Oprócz pracy na komendzie poznajemy też codzienne życie mieszkańców Uroczyska, w którym nigdy nie wieje nudą. W serialu występują między innymi:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)