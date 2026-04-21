"Uroczysko": streszczenie odcinka 242

W serialu "Uroczysko" spokojna dotąd okolica stała się ostatnio niemym świadkiem dramatycznego odkrycia, które mocno wstrząsnęło lokalną społecznością. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia Jagody dotyczącego zaginięcia jej męża, konserwatora fresków w kościele, którego ciało z precyzyjną raną w sercu odnaleziono niedługo później. Podczas gdy śledczy badali niejasną przeszłość ofiary, nurkowie intensywnie przeczesywali dno jeziora w poszukiwaniu narzędzia zbrodni. Równocześnie Kordas zaczął zbliżać się do komisarz Aleksandrowicz, jednak to spotkanie z prokurator przybrało zupełnie nieoczekiwany obrót. Nad miastem ponownie zawisło widmo tragedii, co wywołało w całej okolicy sporo niepokoju. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Uroczysko" odc. 242 - streszczenie
Zeznania złożone przez Wróbla sprawiają, że prowadzone przez policję śledztwo zyskuje nowy bieg. Mężczyzna nie tylko pomaga w rozwiązaniu zagadki, ale przy okazji wyraźnie zbliża się do pani komisarz. W tym samym czasie Alex przeszukuje jeden z domków letniskowych, gdzie odnajduje portret kobiety, co naprowadza policję na możliwy motyw zbrodni. Na posterunku prokurator Olszewska, znajdując się w pozycji leżącej, przekazuje Ziomeckiemu konkretne polecenie służbowe. Z kolei pewien wydawca podejmuje liczne, choć zupełnie nieskuteczne próby dodzwonienia się do pisarza.
"Uroczysko" odc. 242 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wiele osób szuka informacji o tym, kiedy można zapoznać się z dalszymi losami Agaty i Filipa. Produkcja cieszy się stałym zainteresowaniem osób, które lubią śledzić kryminalne zagadki osadzone w malowniczej scenerii. Najlepiej już teraz zapisać sobie termin emisji, by nie przegapić żadnego szczegółu z życia lokalnych funkcjonariuszy. Odcinek numer 242 serialu "Uroczysko" będzie można obejrzeć 28 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:00 na kanale TV4.
Polecany artykuł:
"Uroczysko" - opis serialu i obsada
Ten serial to świetny wybór, jeśli lubicie opowieści o mrocznych sekretach ukrytych w małych, turystycznych miejscowościach. Głównymi bohaterami są Agata i Filip, czyli para policjantów, którzy mimo różnic w charakterach potrafią stworzyć zgrany i bardzo skuteczny duet. Każda sprawa kryminalna jest tu przedstawiona w dwóch odcinkach, co pozwala lepiej wgryźć się w dany temat. Oprócz pracy na komendzie poznajemy też codzienne życie mieszkańców Uroczyska, w którym nigdy nie wieje nudą. W serialu występują między innymi:
- Katarzyna Ucherska (jako Agata)
- Antoni Królikowski (jako Filip)
- Julita Koper (jako Zuza)
- Jakub Dąbrowski (jako Olek)
- Anna Iberszer (jako Laura)
- Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
- Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
- Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
- Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
- Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
- Honorata Witańska (jako Anka)