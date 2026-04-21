"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1021

W ostatnim czasie serial "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" przeszedł przez wyjątkowo mroczny etap, koncentrując się na dramatycznej walce o życie jednego z członków zespołu. Mikołaj wylądował w szpitalu po tym, jak przedawkował silne leki psychoaktywne, a Izabela wraz z Barbarą natrafiły w jego mieszkaniu na hurtowe ilości tych specyfików. Znaleziony na miejscu telefon naprowadził śledcze na trop lekarza Adriana Szczepanika, który wystawił setki nielegalnych recept, a następnie uciekł z kraju i zdalnie zarządzał całym przestępczym procederem. Cień podejrzeń padł także na sąsiadkę Amelię, natomiast Rosa wdała się w ostry spór z prokuratorem Marcem podczas poszukiwań zaginionego świadka w sprawie Głowackiego. Tyle wystarczyło, aby wywrócić dotychczasowy porządek do góry nogami i mocno skomplikować sytuację wielu osób. Jakie zatem nowe wyzwania czekają na wrocławskich funkcjonariuszy w kolejnej odsłonie?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1021 - streszczenie

Sławomir i Jakub zajmują się sprawą makabrycznego znaleziska, na które trafiła komornik Wioletta Cybulska. Kobieta w swoim urodzinowym torcie odkryła odciętą ludzką dłoń, co natychmiast stawia na nogi wrocławską policję. Pierwsze podejrzenia śledczych kierują się w stronę dłużnika, Piotra Kosy, który wcześniej kierował pod adresem urzędniczki groźby. W toku dochodzenia wychodzi na jaw, że właściciel cukierni padł ofiarą pobicia i został zmuszony do umieszczenia dłoni w wypieku. Dzięki nagraniom z monitoringu udaje się wytypować kolejnego podejrzanego, recydywistę Krystiana Malinę, któremu Cybulska wcześniej odebrała samochód. Równolegle Bolo zaczyna niepokoić się zachowaniem swojej matki, która nagle stara się zyskać zaufanie Marii pod pretekstem pojednania.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1021 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielbiciele wrocławskich opowieści o policjantach mogą już szykować się na wieczorną premierę tego epizodu. To kolejna okazja, by zobaczyć przy pracy sprawdzony duet śledczych, którzy nie spoczną, dopóki sprawca brutalnego ataku nie zostanie ujęty. Serial jest stałym punktem programu dla osób lubiących mroczne zagadki rozwiązywane na ekranie telewizora. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 28 kwietnia 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale TV4 o godzinie 20:30.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Produkcja ta od lat skupia się na pracy funkcjonariuszy z wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy codziennie mierzą się z najcięższymi kategoriami przestępstw we Wrocławiu. Pod czujnym okiem inspektora Edwarda Kubisa policjanci rozwiązują sprawy dotyczące zabójstw, porwań oraz skomplikowanych napadów. Poza wątkami kryminalnymi możemy tu również podglądać prywatne perypetie bohaterów, co nadaje całości bardzo ludzki i przystępny wymiar. Każde dochodzenie to test dla ich intuicji oraz nowoczesnych technik kryminalistycznych. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)