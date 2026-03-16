"Uroczysko", odcinek 221: Za Aleksem podąża zabójca. Król zmaga się z osobistymi problemami

W serialu "Uroczysko" ostatnio działo się naprawdę sporo, a bohaterowie stanęli w obliczu kolejnych dramatycznych wydarzeń i nierozwiązanych zagadek. Anka zmagała się z ogromnym poczuciem winy z powodu nieodebranego połączenia, które mogło uratować życie młodej kobiety, podczas gdy w agencji nieruchomości żona szefa bacznie obserwowała nową pracownicę, Anitę. Na posterunku Marcin przesłuchiwał grupę głośnych Azjatów, a prokurator Olszewska przekazała Ziomeckiemu niepokojące wieści o zniknięciu sprawcy śmierci Kasi. Nie zabrakło też wątków osobistych, kiedy Jurek zasugerował, że miał zamiar spędzić czas z Basią. Jakby tego było mało, tożsamość Misia wciąż pozostawała tajemnicą, a Pisarz spotkał zagadkowe właścicielki pensjonatu. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Uroczysko" odc. 221 - streszczenie

Nowy odcinek rozpoczyna się od wstrząsającej informacji o nagłej śmierci 40-letniego Patryka, która miała miejsce podczas treningu w Akademii Odporności. Na miejsce zostają wezwani policjanci z Uroczyska przez sierżanta Kuliga. Chociaż wszystko wskazuje na zawał serca, Filip jest przekonany, że doszło do morderstwa i rozpoczyna własne śledztwo. Kluczowe dla sprawy mogą okazać się zeznania Michaliny, a Olek decyduje się na ryzykowny eksperyment, aby zrekonstruować ostatnie godziny życia ofiary. Tymczasem sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy pan Maruda otrzymuje tajemnicze nagranie, a za Aleksem zaczyna podążać cień zabójcy, podczas gdy Król zmaga się z osobistymi problemami.

"Uroczysko" odc. 221 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwiązanie nowej, mrocznej zagadki kryminalnej. Tajemnicza śmierć w Akademii Odporności z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze widzów, którzy chcą poznać prawdę razem z policjantami z Uroczyska. Odpowiedzi na pierwsze nurtujące pytania poznamy już wkrótce. Najnowszy, 221. odcinek serialu zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na kanale TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy sielski klimat malowniczego miasteczka z mrożącymi krew w żyłach zagadkami kryminalnymi. Każda nowa sprawa, często związana z przyjezdnymi turystami, wciąga bez reszty i trzyma w napięciu przez dwa odcinki. Centralną postacią jest dynamiczny duet policjantów, Agaty i Filipa, których zawodowe perypetie przeplatają się z ich barwnym życiem prywatnym. To właśnie ta mieszanka sprawia, że fani wiernie śledzą losy bohaterów. W serialu występują m.in.:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)