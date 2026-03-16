"Uroczysko", odcinek 221: Za Aleksem podąża zabójca. Król zmaga się z osobistymi problemami

Redakcja Eska Cinema
2026-03-16 11:50

Szykujcie się na mocne uderzenie w 221. odcinku serialu „Uroczysko”! Nagły zgon podczas treningu w Akademii Odporności, który wygląda na zwykły zawał, szybko przeradza się w śledztwo w sprawie morderstwa. Podczas gdy Filip będzie tropił zabójcę, Olek zdecyduje się na niebezpieczny eksperyment, a w tle pojawi się tajemnicze nagranie wideo, które może wszystko zmienić.

W serialu "Uroczysko" ostatnio działo się naprawdę sporo, a bohaterowie stanęli w obliczu kolejnych dramatycznych wydarzeń i nierozwiązanych zagadek. Anka zmagała się z ogromnym poczuciem winy z powodu nieodebranego połączenia, które mogło uratować życie młodej kobiety, podczas gdy w agencji nieruchomości żona szefa bacznie obserwowała nową pracownicę, Anitę. Na posterunku Marcin przesłuchiwał grupę głośnych Azjatów, a prokurator Olszewska przekazała Ziomeckiemu niepokojące wieści o zniknięciu sprawcy śmierci Kasi. Nie zabrakło też wątków osobistych, kiedy Jurek zasugerował, że miał zamiar spędzić czas z Basią. Jakby tego było mało, tożsamość Misia wciąż pozostawała tajemnicą, a Pisarz spotkał zagadkowe właścicielki pensjonatu. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Uroczysko" odc. 221 - streszczenie

Nowy odcinek rozpoczyna się od wstrząsającej informacji o nagłej śmierci 40-letniego Patryka, która miała miejsce podczas treningu w Akademii Odporności. Na miejsce zostają wezwani policjanci z Uroczyska przez sierżanta Kuliga. Chociaż wszystko wskazuje na zawał serca, Filip jest przekonany, że doszło do morderstwa i rozpoczyna własne śledztwo. Kluczowe dla sprawy mogą okazać się zeznania Michaliny, a Olek decyduje się na ryzykowny eksperyment, aby zrekonstruować ostatnie godziny życia ofiary. Tymczasem sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy pan Maruda otrzymuje tajemnicze nagranie, a za Aleksem zaczyna podążać cień zabójcy, podczas gdy Król zmaga się z osobistymi problemami.

"Uroczysko" odc. 221 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwiązanie nowej, mrocznej zagadki kryminalnej. Tajemnicza śmierć w Akademii Odporności z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze widzów, którzy chcą poznać prawdę razem z policjantami z Uroczyska. Odpowiedzi na pierwsze nurtujące pytania poznamy już wkrótce. Najnowszy, 221. odcinek serialu zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na kanale TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy sielski klimat malowniczego miasteczka z mrożącymi krew w żyłach zagadkami kryminalnymi. Każda nowa sprawa, często związana z przyjezdnymi turystami, wciąga bez reszty i trzyma w napięciu przez dwa odcinki. Centralną postacią jest dynamiczny duet policjantów, Agaty i Filipa, których zawodowe perypetie przeplatają się z ich barwnym życiem prywatnym. To właśnie ta mieszanka sprawia, że fani wiernie śledzą losy bohaterów. W serialu występują m.in.:

  • Katarzyna Ucherska (jako Agata)
  • Antoni Królikowski (jako Filip)
  • Julita Koper (jako Zuza)
  • Jakub Dąbrowski (jako Olek)
  • Anna Iberszer (jako Laura)
  • Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
  • Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
  • Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
  • Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
  • Honorata Witańska (jako Anka)
Galeria zdjęć 8