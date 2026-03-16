"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 1000: Anonimowy telefon podważa winę skazanego na dożywocie mordercy. Policja dokonuje makabrycznego odkrycia

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" udowodniły, że nawet przypadkowe spotkanie w szpitalu może pociągnąć za sobą lawinę niebezpiecznych zdarzeń. Wszystko zaczęło się, gdy po wypadku Bolek poznał Mirosława Jeżyka, którego twarz wydawała mu się dziwnie znajoma. Wkrótce wyszło na jaw, że za ich dawnym spotkaniem kryje się kryminalna tajemnica, a sam Jeżyk nagle zniknął z placówki. Do akcji wkroczyli detektywi Rosa i Walczak, którzy ustalili, że zaginiony popadł w konflikt z wrocławską mafią, która wydała na niego wyrok. Sytuacja stała się dramatyczna, gdy okazało się, że śmiertelne zagrożenie dotyczy już nie tylko Jeżyka, ale także Kowalskiego. Stawka w tej grze jest teraz wyższa niż kiedykolwiek.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1000 - streszczenie

Bolesław bierze udział w programie telewizyjnym poświęconym sprawie seryjnego mordercy, Roberta Zalewskiego, którego w przeszłości pomógł aresztować. Mimo że skazany odsiaduje wyrok dożywocia, zagadką pozostaje miejsce ukrycia zwłok jednej z jego ofiar. W trakcie audycji do studia dzwoni anonimowy widz, który podaje w wątpliwość winę Zalewskiego, sugerując, że jest on niewinny. Wskazówka dotycząca okolic Mostu Ratyńskiego prowadzi funkcjonariuszy do makabrycznego znaleziska – świeżo odciętej kobiecej dłoni. W obliczu nowych, szokujących faktów, do dochodzenia zostają zaangażowani wszyscy śledczy z wydziału.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1000 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Jubileuszowy, tysięczny odcinek serialu zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń dla fanów kryminalnych zagadek. Widzowie z pewnością z niecierpliwością wyczekują, by zobaczyć, jak ich ulubieni bohaterowie zmierzą się ze sprawą, która powraca z nową, przerażającą siłą. Emocje sięgną zenitu, a całe śledztwo nabierze nieoczekiwanego tempa. Premierową emisję odcinka zaplanowano na poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie stacji TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

To bez wątpienia jeden z ulubionych seriali kryminalnych polskiej publiczności, który od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów. Produkcja śledzi losy i pracę grupy wrocławskich policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Pod wodzą charyzmatycznego inspektora Edwarda Kubisa, zespół każdego dnia stawia czoła najtrudniejszym sprawom, od zabójstw po porwania. Dynamika akcji, skomplikowane śledztwa i charyzmatyczni bohaterowie to znaki rozpoznawcze tej produkcji. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)