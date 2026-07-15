Ula Lisiecka znów w Grabinie? Ślub siostry to doskonała okazja do powrotu do M jak miłość

Ula Lisiecka znów w M jak miłość? Ślub to idealny powód do powrotu

Obecnie trwają prace na planie do nowego sezonu "M jak miłość", a ekipa nagrywa odcinki z ceremonią ślubną Natalki i Adama Karskiego. To jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu, dlatego w Grabinie zgromadzi się wielu bliskich Mostowiaczki. Naturalnie nasuwają się pytania o obecność Uli, która jest siostrą panny młodej i jedną z kluczowych postaci w jej życiu.

Mimo że Ula od dłuższego czasu mieszka w Australii z Markiem (Kacper Kuszewski) oraz Ewą (Dominika Kluźniak), taka rodzinna impreza stanowiłaby doskonały pretekst do jej krótkiej wizyty w Polsce. Zwłaszcza że Natalka już jakiś czas temu wróciła do kraju z córką Hanią (Wiktoria Basik) i na nowo układa sobie życie w rodzinnym domu.

Dramatyczne pożegnanie Uli z widzami M jak miłość

Ostatnie epizody z udziałem Uli były jednymi z najbardziej emocjonalnych momentów w historii tej bohaterki. Przed wyjazdem za granicę pożegnała się ze swoim umierającym ojcem, Bronisławem Jakubczykiem (w tej roli Michał Breitenwald). Zanim doszło do śmierci mężczyzny, Ula spełniła jego życzenie i przyprowadziła do niego małą Kalinkę, córkę jej męża Bartka. Właśnie wtedy ojciec przeprosił ją za błędy z dzieciństwa, co pozwoliło Uli na uporanie się z trudną przeszłością. Po tych dramatycznych scenach jej postać niemal całkowicie zniknęła z regularnej emisji, a jej losy w Australii są jedynie przywoływane w rozmowach innych członków rodziny Mostowiaków.

Czy Iga Krefft pojawi się w nowym sezonie M jak miłość?

Gościnne występy aktorów na specjalne okazje to w "M jak miłość" znana praktyka. Widzowie z pewnością pamiętają ślub Marty (Dominika Ostałowska), podczas którego na ekranie pojawił się Łukasz (Jakub Józefowicz), choć na co dzień nie grał już w produkcji. Wrócił tylko po to, by wziąć udział w ważnej dla rodziny chwili.

Dlatego powrót Uli wydaje się logicznym scenariuszem, chociaż obecnie nic tego nie potwierdza. Na relacjach udostępnianych przez obsadę nie widać Igi Krefft w gronie gości weselnych. Jeżeli produkcja nie szykuje niespodzianki, Natalka wyjdzie za mąż bez udziału siostry. To wielka szkoda, ponieważ tak ważna uroczystość byłaby doskonałą szansą na przypomnienie widzom jednej z ważniejszych bohaterek sagi rodu Mostowiaków.

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