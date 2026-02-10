M jak miłość. Basia ucieknie z Grabiny. Pomoże jej w tym Barbara i Agnes!

Dla Basi planowany wyjazd nie będzie wakacyjną fanaberią, lecz próbą ucieczki od emocjonalnego chaosu. Nastolatka w krótkim czasie musiała zmierzyć się z naprawdę ciężkimi sprawami: rozstaniem z piłkarzem, odkryciem istnienia przyrodniej siostry oraz żałobą, która zawisła nad domem Mostowiaków po śmierci Franki. Nic dziwnego, że dziewczyna poczuje, potrzebuje resetu i zmiany otoczenia, nawet jeśli oznacza to wyjazd za granicę.

Jako pierwsze o planach Basi dowiedzą się Barbara i Agnes. I to właśnie wtedy w Grabinie zacznie się ciche knucie za plecami Marysi i Artura. Agnes, która sama ma niemieckie korzenie, od razu spróbuje pomóc przyrodniej siostrze i podsunie jej praktyczne wskazówki i wesprze w przygotowaniach do wyjazdu. Z kolei Barbara, jak przystało na Mostowiakową, zachowa spokój i wyrozumiałość. Zamiast moralizować, wysłucha wnuczki i spróbuje ją zrozumieć, nawet jeśli sytuacja stanie się wyjątkowo delikatna.

Zobacz też: Paweł nie będzie długo sam po śmierci Franki? Szok, co zrobiła jego przybrana córka po pogrzebie!

Wywiad Kuba Szmajkowski | Radio ESKA

"M jak Miłość" - ucieczka Basi

Tajemnica będzie tym trudniejsza, że Marysia i Artur nie podejrzewają niczego złego. Nie wiedzą, że wyjazd Basi może być czymś znacznie poważniejszym niż chwilowa zachcianka. Pytanie tylko, jak zareagują, gdy prawda w końcu wyjdzie na jaw. Czy zgodzą się na wyjazd córki do Niemiec, czy spróbują ją zatrzymać w Grabinie?

Co ciekawe, w tym samym czasie role w rodzinie mogą się niespodziewanie odwrócić. Agnes, która wcześniej sama rozważała opuszczenie Polski, ostatecznie zdecyduje się zostać. Zadomowi się wśród Mostowiaków, podejmie pracę w przychodni i coraz mocniej zwiąże się z Grabiną. Jeśli więc Basia faktycznie wyjedzie, w rodzinie pozostanie jej przyrodnia siostra.

To rodzi kolejne pytania. Czy wyjazd Basi oznacza jej dłuższą nieobecność w serialu? A może nawet zniknięcie Kariny Woźniak z "M jak miłość”? Na odpowiedzi trzeba jeszcze poczekać. 1914. odcinek przyniesie sporo emocji, rodzinnych sekretów i decyzji, które mogą zmienić wszystko