M jak miłość 10.02.2026. Niebywałe, co stanie się z Pawłem po śmierci Franki. Szokujące sceny po pogrzebie! Co ona zrobiła?

Karina Mozolewska, eska.pl
2026-02-10 21:04

Fani "M jak miłość" zastanawiają się, co czeka Pawła Zduńskiego po tragicznej śmierci Franki. Czy pogrążony w żałobie wdowiec szybko znajdzie nową miłość? Wokół niego pojawiają się nowe kobiety, ale to zachowanie jego przybranej córki, Basi, budzi największe zdziwienie. Dziewczyna po pogrzebie nawet nie odezwała się do ojczyma. Co to oznacza? Co wydarzy się w 1910. odcinku M jak Miłość, którego emisję zaplanowano w TVP2 we wtorek, 10.02.2026 r.?

Śmierć Franki była ogromnym ciosem dla Pawła Zduńskiego i całej rodziny Mostowiaków. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy wdowca, który musi samotnie wychowywać synka Antosia. Chociaż żałoba po ukochanej żonie z pewnością potrwa długo, fani serialu M jak miłość dobrze znają przeszłość Pawła i wiedzą, że jego serce prawdopodobnie nie pozostanie puste na zawsze. W odcinkach, które zobaczymy wiosną, wokół Zduńskiego zacznie robić się tłoczno, a na horyzoncie pojawią się kobiety, które mogą odegrać ważną rolę w jego życiu.

M jak Miłość 10.02.2026 r. Kto zajmie miejsce Franki u boku Pawła Zduńskiego?

Spekulacje widzów rozgrzewają internetowe fora do czerwoności. Jedną z głównych kandydatek na następczynię Franki jest Agnes (Amanda Mincewicz), córka Artura Rogowskiego. To właśnie Paweł uratował jej życie, a scenarzyści nie bez powodu połączyli ich losy tuż przed tragicznymi wydarzeniami. Czy to przeznaczenie?

Kolejną kobietą, która pojawi się u boku Pawła, będzie terapeutka Judyta Kosowska (Paulina Chruściel). To przyjaciółka jego matki, Marysi, która najpewniej będzie chciała pomóc Zduńskiemu uporać się z traumą po stracie żony. Jednak szanse na to, że połączy ich coś więcej, są znikome. Judyta jest przecież lesbijką i darzy uczuciem Marysię. Niewykluczone jednak, że podczas wizyt w Grabinie nawiąże się między nią a Pawłem nić bliskiej przyjaźni i wzajemnego wsparcia. Na razie produkcja serialu trzyma w tajemnicy dalsze losy sercowe Zduńskiego.

M jak miłość. Pożegnanie Dominiki Kachlik z serialem po śmierci Franki

Bliskie kobiety wspierają Pawła. Gdzie jest Basia?

W tych trudnych chwilach Paweł może liczyć na wsparcie najbliższych mu kobiet. Matka Marysia (Małgorzata Pieńkowska), babcia Barbara (Teresa Lipowska), bratowa Kinga (Katarzyna Cichopek), a także jego wielka miłość z młodości i przyjaciółka Magda (Anna Mucha) - wszystkie są gotowe, by pomóc mu w opiece nad Antosiem i stanąć przy jego boku. Jednak w tym gronie zabrakło jednej, niezwykle ważnej osoby. Chodzi o przybraną córkę Pawła, Basię. Jej zachowanie jest co najmniej zastanawiające. Dziewczyna nie odezwała się do ojczyma ani po śmierci Franki, ani po pogrzebie. W serialu nie pojawiła się nawet najmniejsza wzmianka o tym, by Basia przyjechała do Polski wesprzeć Pawła w żałobie. Co się z nią dzieje?

Czy Basia wróci do "M jak miłość" i pomoże Pawłowi?

Fani pamiętają, że blisko rok temu odmieniona Basia (Gabriela Raczyńska) na chwilę wróciła z Londynu, gdzie studiuje i mieszka z chłopakiem oraz biologiczną matką, Alą (Olga Frycz). Nie została jednak nawet na poród Franki i nie poznała swojego przyrodniego brata. Wygląda na to, że jej nieobecność ma związek z życiem prywatnym aktorki.

Jak wiadomo, Gabriela Raczyńska w 2025 roku rozpoczęła studia w USA i to właśnie za oceanem spędzi najbliższe cztery lata. To jednak nie oznacza, że na zawsze zniknęła z serialu. Niewykluczone, że w przyszłości scenarzyści znajdą sposób, by Basia wróciła do Grabiny i pomogła Pawłowi oraz jego synkowi, Antosiowi, stanąć na nogi. Na ten powrót widzowie będą musieli jednak jeszcze trochę poczekać.

